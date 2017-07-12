«Собачий» субботник проведет 15 июля Могилевское общество защиты животных «Доброе сердце», куда зовет всех неравнодушных горожан. Волонтеры будут чинить будки, турники на площадке для выгула, ремонтировать ворота и двери, чистить вольеры собак, которые ждут своих хозяев. На просьбу помочь уже откликнулись могилевские байкеры.



Фото: vk.com/club57068459

«Доброе сердце» помогает уличным и брошенным животным — лечат их, ищут передержку, собирают деньги на корм, лекарства, операции.

Общество арендует несколько вольеров на территории спецавтопредприятия на улице Гомельское шоссе, 58а. Здесь нашли свой временный приют около 20 собак, за которыми нужен постоянный присмотр и уход.

Волонтеры ждут на «собачий» субботник около 20 помощников, но если желающих окажется больше, без работы они не останутся.

Начало — в 10.00. Подробно о мероприятии — тут .