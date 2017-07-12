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Фирму из Минской области обвиняют в уклонении от налогов на 18 тысяч долларов

13.07.2017 12:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Завершено расследование уголовного дела в отношении работников фирмы по продаже картриджей и комплектующих к ним. Фигурантов обвиняют в уклонении от уплаты налогов на общую сумму 36 тысяч рублей (более 18 тысяч долларов в пересчете). Подробности сообщает управление Следственного комитета по Минской области.


Установлено, что в бухгалтерский учет фирмы (которая работала на территории столицы и области) сотрудники помещали подложные первичные документы о несуществующих сделках. Причем с организациями, имеющими признаки лжепредпринимательских структур.

По подсчетам следователей, общая сумма неуплаченных налогов за год составила 36 тысяч рублей.

Действия двух бывших руководителей квалифицированы по ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты сумм налогов в особо крупном размере), и ч. 4 ст. 16, ч. 2 ст. 243 УК (Организация уклонения от уплаты сумм налогов).

На имущество обвиняемых наложен арест, ущерб уже погашен в полном объеме. Фигуранты признали свою вину и сотрудничали со следствием, поэтому находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Дело передано прокурору для направления в суд.

 
 
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Фигуранты признали свою вину и сотрудничали со следствием, поэтому находятся под подпиской и ждут суда.

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