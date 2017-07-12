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Троих продавцов магазина в Бобруйске подозревают в продаже мебели мимо кассы на 110 тысяч рублей

13.07.2017 12:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Троих бобруйчан задержали по подозрению в присвоении 110 тыс. рублей. Они работали продавцами-консультантами магазина «Ами-Мебель» и, по версии следствия, продавали мебель мимо кассы.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Следствие установило, что мужчины 27, 25 и 24 лет при продаже покупателям мебели и других товаров принимали наличные, но в кассу магазина их не вносили и чеки через кассовый аппарат не пробивали, уточнила официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Вместо этого они расплачивались собственными банковскими картами. В конце рабочей смены после формирования кассовых отчетов с помощью терминала подозреваемые производили отмену операций по оплате товара, и деньги перечислялись обратно на карт-счета обвиняемых.

Такую схему бывшие продавцы использовали с августа 2015 по сентябрь 2016 года. За это время они успели присвоить около 110 тыс. рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

На систематическую отмену операций по оплате товаров обратили внимание специалисты банка, через который проходили платежи. Об этом они сообщили представителям ТДУП «Торговый дом «Лагуна», которому принадлежит магазин «Ами-Мебель». Проверка и установила недостачу.

Обвиняемые находятся под стражей. Один из них пытался скрыться от уголовного преследования и был объявлен в международный розыск. В мае 2017 года его задержали в Москве. Рассматривается вопрос о его экстрадиции на территорию Беларуси для привлечения к уголовной ответственности.

 
 
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Один из подозреваемых пытался сбежать, но его задержали в Москве.

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