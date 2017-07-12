Обучение в вузах Беларуси в разы дешевле, чем в российских и европейских

МИНСК, 13 июл – Sputnik. Обучение в белорусских высших учебных заведениях дешевле, чем российских и европейских в несколько раз в зависимости от специальности и престижа университета.



© Sputnik / Виктор Толочко Учеба в белорусских вузах подорожала в среднем на 200 рублей

Университеты Беларуси накануне объявили стоимость обучения на 2017/2018 учебный год. В среднем год учебы в одном из ведущих вузов стоит порядка 2,2 –2,5 тысячи рублей (около 1,3–1,5 тысячи долларов США).

Sputnik сравнил стоимость учебы в университетах Беларуси и сопредельных стран. Так, в российском МГИМО стоимость года учебы может достигать 9 тысяч долларов, а в Высшей школе экономики – 7,5 тысячи.

Стоимость программ в СПбГУ варьируется от трех с половиной до шести с половиной тысяч долларов, в МГУ отучиться год на журналиста стоит порядка 5,4 тысячи долларов, а на финансиста – порядка 6,8 тысячи.

Год учебы в Европейском гуманитарном университете, в зависимости от рейтинга студента, может стоить от 800 до двух тысяч евро. В Варшавском университете цена обучения – от двух до пяти тысяч евро за год.

Дешевле, чем в Беларуси, учеба стоит только в Киевском национальном университете имени Шевченко и других украинских вузах – порядка 700 долларов ежегодно.

Несмотря на то что обучение в белорусских вузах стоит намного дешевле, чем в зарубежных, в международных рейтингах некоторые отечественные университеты опережают учебные заведения постсоветского пространства. Так, БГУ стоит в рейтингах выше МГИМО и Варшавского университета, а иногда в список лучших попадают также БГУИР и БНТУ.

Рейтинг лучших университетов мира 2017 года>>