Киллера Дадаева за убийство Немцова приговорили к 20 годам

МИНСК, 13 июл — Sputnik. Московский окружной военный суд признал Заира Дадаева виновным в убийстве политика Бориса Немцова и приговорил его к 20 годам лишения свободы.



© Sputnik Максим Блинов Убийство Немцова: киллер Дадаев признан виновным

В конце июня вину Дадаева, а также других фигурантов уголовного дела об убийстве политика, признали присяжные. Накануне объявления приговора в Московском окружном военном суде государственный обвинитель просила суд назначить ему наказание в виде пожизненного заключения.

Суд учел мнение присяжных и приговорил Дадаева к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу, а также лишил бывшего заместителя командира чеченского батальона "Север" звания лейтенанта и Ордена Мужества.

Другим фигурантам суд назначил: Анзору Губашеву, который забрал убийцу с места преступления, – 19 лет лишения свободы, Шадиду Губашеву – 16 лет, Темирлану Эскерханову, следившему за Немцовым, – 14 лет, Хамзату Бахаеву – 11 лет.

После оглашения судья спросил у осужденных, понятен ли им приговор, на что они ответили отрицательно. Дадаев, признанный непосредственным исполнителем убийства, отреагировал фразой "Бог вам судья".

После этого журналистов попросили удалиться из зала.

Следственный комитет РФ продолжает расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова, находящегося с ноября 2015 года в международном розыске, и в отношении "ряда неустановленных лиц".

Немцов, застреленный в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года, занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию.