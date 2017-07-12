Гомельчанин устроил нарколабораторию в подвале, за аренду которого платил изготовленным психотропом

Городской отдел СК завершил расследование уголовного дела в сфере незаконного оборота особо опасных психотропных веществ — 35-летний гомельчанин в подвале частного дома своего знакомого организовал лабораторию по изготовлению амфетамина, сообщили в пресс-службе ведомства .





С февраля 2016-ого по февраль 2017 года обвиняемый изготовил не менее 59 грамм психотропа. Часть которого продал, часть оставил для дальнейшей продажи, а 24 грамма передал в качестве оплаты за предоставленный подвал. Химическое вещество для изготовления амфетамина, мужчина покупал в России.

Уголовное дело было возбуждено в отношении троих мужчин. Кроме главного фигуранта были задержаны хозяин подвального помещения и 33-летний гомельчанин, перепродававший изготовленный психотроп.

Прокурор изучил уголовное дело и направил для рассмотрения в суд Новобелицкого района.