На центральном пляже в Гродно после временного запрета снова разрешили купаться

Некоторое время назад результаты одной из проб воды из купальни на центральном пляже вызвали сомнения у врачей-гигиенистов. Купание здесь было приостановлено до получения дополнительных анализов. Они были сделаны с перерывом в несколько дней. Результаты показали, что качество воды соответствует гигиеническим нормам. Купание на главном пляже областного центра вновь разрешено, сообщает «Гродненская правда».





Также в Гродно можно купаться в озере Юбилейном и в реке Неман в районе двух пляжей в урочище Пышки и Лососно. В Гродненском районе зоны отдыха оборудованы на водоемах у агрогородка Луцковляны и деревни Суховляны, а также на озере Кань-Белое в агрогородке Озеры.

Всего по области к услугам отдыхающих почти полсотни пляжей. Территории пляжей благоустроены, берега подсыпаны песком, отремонтированы кабинки для переодевания и теневые навесы, установлены новые архитектурные формы и скамейки, приведены в порядок спортивные и игровые сооружения, обеспечено достаточное количество мусорных контейнеров. Разработаны графики ежедневной уборки территорий и вывоза мусора. На гродненских пляжах дополнительно сделаны питьевые фонтанчики и душевые установки. По возможности у зон отдыха предусмотрены места для парковки автомобилей, установлены шлагбаумы.

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы регулярно обследуют места отдыха. По результатам оценки зон рекреации выдаются рекомендации об устранении недостатков. Проводятся лабораторные исследования проб воды на соответствие установленным гигиеническим нормативам по микробиологическим и санитарно-химическим показателям. Частота этой процедуры зависит от погодных условий, но не реже одного раза в две недели. Во всех водоемах Гродненщины, определенных для купания, качество воды соответствует требованиям.