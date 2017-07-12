Беларусь рада отмене Канадой торговых санкций

МИНСК, 13 июл — Sputnik. Белорусская сторона приветствует решение Канады отменить действовавшие в отношении Минска торговые ограничения.

Решение правительства Канады об отмене торговых ограничений в отношении Беларуси вступило в силу 12 июля 2017 года. Ограничения были введены Канадой в 2006 году, так как, по мнению властей страны, в Беларуси не соблюдались права человека.

"О намерении снять ограничения, ранее существовавшие в наших двусторонних торговых отношениях более 10 лет, Оттава объявила более года назад. Мы рады, что процесс оформления данного решения успешно завершен", — заявил начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик в четверг на брифинге в Минске.

Он подчеркнул, что в Минске последовательно выступают против любых односторонних мер ограничительного характера в отношениях между суверенными государствами, поскольку такие санкции мешают естественному процессу развития взаимовыгодных связей между народами.

"Решение канадской стороны свидетельствует о том, что позиции Беларуси и Канады по данному вопросу сблизились", — констатировал Мирончик.

Он также отметил, что, начиная с 2015 года, развитие белорусско-канадских отношений приобрело динамичный характер.

Представитель МИД Беларуси добавил, что белорусская сторона намерена продолжать активный диалог с Оттавой по реализации открывающихся возможностей для налаживания взаимовыгодного сотрудничества, в первую очередь в экономической сфере.

Как ранее сообщал Sputnik, введенные в 2006 году Канадой санкции заключались в помещении Беларуси в список стран, для экспорта в которые необходимо разрешение министерства иностранных дел и международной торговли Канады. До их отмены в этом списке, помимо Беларуси, находилась лишь Северная Корея.

В мае 2016 года МИД Канады заявил о скорой отмене санкций "в ответ на недавние позитивные события в Беларуси". Под такими событиями канадские власти понимали миротворческие усилия Минска в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины, проведение выборов президента в 2015 году, которые прошли без "насилия и запугивания", а также освобождение представителей оппозиции — так называемых "политзаключенных".