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Подача документов: отличники выбирают международные отношения
13.07.2017 13:04 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 июл — Sputnik. Абитуриенты с самыми высокими баллами по трем сертификатам ЦТ и среднему баллу аттестата выбирают специальности, связанные с международными отношениями, правом или высокими технологиями, свидетельствуют данные мониторинга хода подачи документов.
Подача документов в белорусские вузы стартовала 12 июля и продлится до воскресенья включительно. Многие абитуриенты уже подались на выбранные специальности, однако велико число и тех, кто следит за мониторингом и решает, куда имеет больше шансов поступить.
© Sputnik / Виктор Толочко
Sputnik изучил данные мониторинга хода подачи документов и узнал, на какие специальности идут абитуриенты с самыми высокими баллами.
Так, в БГУ среди отличников наиболее востребованы специальности "международное право", "международные отношения", "прикладная информатика" и "актуарная математика" — среди поданных на них заявлений есть и от абитуриентов, суммарный балл которых превышает 390 из 400. Конкурс на бюджет пока складывается только на факультете международных отношений.
© Фото: Сергей Балай / БелаПАН
Прием документов в вузы
Наиболее низкие баллы пока у абитуриентов, выбирающих экологический институт имени Сахарова, ГИУСТ и некоторые специальности военного факультета.
В МГЛУ с наиболее высокими баллами абитуриенты идут на переводческий факультет, лучшие оценки пока у тех, кто выбирает как специализацию английский или японский языки. Самые низкие баллы в лингвистическом вузе пока у тех абитуриентов, которые хотят связать свою жизнь с испанским языком.
В Белорусском государственном медицинском университете пока абитуриенты с наиболее высокими баллами идут на лечебный и стоматологический факультеты — у многих там более 380 баллов из 400. С не такими высокими результатами абитуриенты выбирают педиатрию, медико-профилактический или военно-медицинский факультеты.
В прошлом году наиболее высокими проходные баллы были на международные отношения и лингвострановедение в ФМО БГУ — 381 и 384 балла соответственно. В БГМУ максимальные баллы были на стоматологию (368) и фармацевтику (365), а в МГЛУ — на английский язык (371).
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Среди специальностей, на которые идут абитуриенты с самыми высокими баллами - прикладная математика, международные отношения и китайская филология.
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