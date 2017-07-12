ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Подача документов: отличники выбирают международные отношения

13.07.2017 13:04 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 13 июл — Sputnik. Абитуриенты с самыми высокими баллами по трем сертификатам ЦТ и среднему баллу аттестата выбирают специальности, связанные с международными отношениями, правом или высокими технологиями, свидетельствуют данные мониторинга хода подачи документов.

Подача документов в белорусские вузы стартовала 12 июля и продлится до воскресенья включительно. Многие абитуриенты уже подались на выбранные специальности, однако велико число и тех, кто следит за мониторингом и решает, куда имеет больше шансов поступить.

Подача документов: отличники выбирают международные отношения
© Sputnik / Виктор Толочко
Обучение в вузах Беларуси в разы дешевле, чем в российских и европейских

Sputnik изучил данные мониторинга хода подачи документов и узнал, на какие специальности идут абитуриенты с самыми высокими баллами.

Так, в БГУ среди отличников наиболее востребованы специальности "международное право", "международные отношения", "прикладная информатика" и "актуарная математика" — среди поданных на них заявлений есть и от абитуриентов, суммарный балл которых превышает 390 из 400. Конкурс на бюджет пока складывается только на факультете международных отношений.

Подача документов: отличники выбирают международные отношения
© Фото: Сергей Балай / БелаПАН
Прием документов в вузы

Наиболее низкие баллы пока у абитуриентов, выбирающих экологический институт имени Сахарова, ГИУСТ и некоторые специальности военного факультета.

В МГЛУ с наиболее высокими баллами абитуриенты идут на переводческий факультет, лучшие оценки пока у тех, кто выбирает как специализацию английский или японский языки. Самые низкие баллы в лингвистическом вузе пока у тех абитуриентов, которые хотят связать свою жизнь с испанским языком.

В Белорусском государственном медицинском университете пока абитуриенты с наиболее высокими баллами идут на лечебный и стоматологический факультеты — у многих там более 380 баллов из 400. С не такими высокими результатами абитуриенты выбирают педиатрию, медико-профилактический или военно-медицинский факультеты.

В прошлом году наиболее высокими проходные баллы были на международные отношения и лингвострановедение в ФМО БГУ — 381 и 384 балла соответственно. В БГМУ максимальные баллы были на стоматологию (368) и фармацевтику (365), а в МГЛУ — на английский язык (371).

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Среди специальностей, на которые идут абитуриенты с самыми высокими баллами - прикладная математика, международные отношения и китайская филология.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Гомельчанин устроил нарколабораторию в подвале, за аренду которого платил изготовленным психотропом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика