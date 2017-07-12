Подача документов: отличники выбирают международные отношения

МИНСК, 13 июл — Sputnik. Абитуриенты с самыми высокими баллами по трем сертификатам ЦТ и среднему баллу аттестата выбирают специальности, связанные с международными отношениями, правом или высокими технологиями, свидетельствуют данные мониторинга хода подачи документов.

Подача документов в белорусские вузы стартовала 12 июля и продлится до воскресенья включительно. Многие абитуриенты уже подались на выбранные специальности, однако велико число и тех, кто следит за мониторингом и решает, куда имеет больше шансов поступить.



© Sputnik / Виктор Толочко Обучение в вузах Беларуси в разы дешевле, чем в российских и европейских

Sputnik изучил данные мониторинга хода подачи документов и узнал, на какие специальности идут абитуриенты с самыми высокими баллами.

Так, в БГУ среди отличников наиболее востребованы специальности "международное право", "международные отношения", "прикладная информатика" и "актуарная математика" — среди поданных на них заявлений есть и от абитуриентов, суммарный балл которых превышает 390 из 400. Конкурс на бюджет пока складывается только на факультете международных отношений.



© Фото: Сергей Балай / БелаПАН Прием документов в вузы

Наиболее низкие баллы пока у абитуриентов, выбирающих экологический институт имени Сахарова, ГИУСТ и некоторые специальности военного факультета.

В МГЛУ с наиболее высокими баллами абитуриенты идут на переводческий факультет, лучшие оценки пока у тех, кто выбирает как специализацию английский или японский языки. Самые низкие баллы в лингвистическом вузе пока у тех абитуриентов, которые хотят связать свою жизнь с испанским языком.

В Белорусском государственном медицинском университете пока абитуриенты с наиболее высокими баллами идут на лечебный и стоматологический факультеты — у многих там более 380 баллов из 400. С не такими высокими результатами абитуриенты выбирают педиатрию, медико-профилактический или военно-медицинский факультеты.

В прошлом году наиболее высокими проходные баллы были на международные отношения и лингвострановедение в ФМО БГУ — 381 и 384 балла соответственно. В БГМУ максимальные баллы были на стоматологию (368) и фармацевтику (365), а в МГЛУ — на английский язык (371).