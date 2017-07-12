Минстройархитектуры просит продлить указ №585

МИНСК, 13 июл — Sputnik. Министерство архитектуры и строительства инициирует продление действия указа №585, сообщил министр архитектуры и строительства Анатолий Черный.

Новый указ президента №240 об адресных жилищных субсидиях был подписан на прошлой неделе. В силу он вступит 6 августа. С этой же даты прекращает свое действие указ №585, который оговаривал условия получения господдержки молодым и многодетным семьям.

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