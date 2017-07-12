С понедельника второй этаж универсама «Центральный» закрывается на ремонт, который обойдется примерно в миллион долларов. Мы узнали, что изменится в известном магазине в самом центре Минска спустя чуть меньше месяца.





Некоторые минчане заметили, что сейчас на втором этаже «Центрального» на проспекте Независимости уже нет акционной зоны и ассортимент значительно сократился. Продавцы объясняют: магазин с 17 июля закрывается на ремонт.

Директор «Центрального» Андрей Застенский подтверждает это и говорит, что работы займут 24 дня. Примерно к 10 августа второму этажу магазина хотят предать новый облик, который разработал архитектор Олег Капустин из 33|16 architects. Первый этаж с кафетерием продолжит работать в обычном режиме.

— Изменения на втором этаже коснутся и оборудования, и освещения, и интерьера. При относительно небольших ремонтных работах объект полностью поменяется и станет более современным. При этом универсам сохранит свою самобытность.





В магазине также появятся новые товары в разных ценовых группах. Это в том числе будут продукты, которых пока вообще не продают в Минске.

— Мы расширим товарную матрицу, сделаем магазин более удобным. Акцент сохраним на свежих продуктах, собственной выпечке и кондитерских изделиях.





Кроме того, продавцов «Центрального» оденут в новую дизайнерскую форму, которую разработали по индивидуальному заказу.

— Появится бесплатная услуга «поможем донести Ваши покупки» и ряд иных приятных мелочей. А чуть позже на фасаде появится обновленный логотип «Центрального» — его разработал известный белорусский дизайнер — член союза художников Беларуси, участник международных фестивалей рекламы.





Застенский говорит, что окончательная сумма инвестиций в ремонт пока не подбита, но можно ориентироваться на миллион долларов. Именно на такую сумму «Центральный» выпустил валютные процентные облигации в мае.

Напомним, универсам работает с 1954 года. Сейчас в «Центральном» около 250 сотрудников. Прибыль компании в 2015 году составила 352 тысячи рублей, в 2016 — 528 тысяч. В ближайшие годы предприятие намерено увеличить ежегодную чистую прибыль до +20% к уровню 2016 года.