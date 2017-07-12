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На подготовку Кличева к "Дожинкам" область выделила из бюджета около 10 млн рублей

13.07.2017 14:11 — Новости Общества | Tut.by  
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На подготовку Кличева к региональным «Дожинкам» из областного бюджета выделено около 10 млн рублей. Сейчас в районном центре идет большой ремонт: три сотни строителей из двух десятков организаций работают над преображением города.

Основные силы сосредоточены на центральной площади, где будет располагаться главная сцена «Дожинок». Ведется капитальный ремонт зданий дома культуры и школы искусств, построенных в конце 1940-х годов. Кличевское ЖКХ при поддержке жителей города благоустраивает городской парк. Капитально ремонтируют 13 жилых домов. Асфальтируются улицы.

Праздник планируют провести в конце сентября.

 
 
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