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На подготовку Кличева к "Дожинкам" область выделила из бюджета около 10 млн рублей
13.07.2017 14:11 — Новости Общества | Tut.by
На подготовку Кличева к региональным «Дожинкам» из областного бюджета выделено около 10 млн рублей. Сейчас в районном центре идет большой ремонт: три сотни строителей из двух десятков организаций работают над преображением города.
Основные силы сосредоточены на центральной площади, где будет располагаться главная сцена «Дожинок». Ведется капитальный ремонт зданий дома культуры и школы искусств, построенных в конце 1940-х годов. Кличевское ЖКХ при поддержке жителей города благоустраивает городской парк. Капитально ремонтируют 13 жилых домов. Асфальтируются улицы.
Праздник планируют провести в конце сентября.
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"Дожинки" планирют провести в конце сентября.
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