На подготовку Кличева к региональным «Дожинкам» из областного бюджета выделено около 10 млн рублей. Сейчас в районном центре идет большой ремонт: три сотни строителей из двух десятков организаций работают над преображением города.

Основные силы сосредоточены на центральной площади, где будет располагаться главная сцена «Дожинок». Ведется капитальный ремонт зданий дома культуры и школы искусств, построенных в конце 1940-х годов. Кличевское ЖКХ при поддержке жителей города благоустраивает городской парк. Капитально ремонтируют 13 жилых домов. Асфальтируются улицы.

Праздник планируют провести в конце сентября.