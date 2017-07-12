Бухгалтер колледжа в Кричеве повысила себе оклад и премию и украла 5,7 тысячи рублей

В хищении денег подозревают заместителя главного бухгалтера кричевского колледжа. Проверка установила, что женщина украла 5,7 тыс. рублей, сообщил замначальника управления Департамента финансовых расследований областного КГК Александр Шаройкин.



Фото: УДФР КГК по Могилевской области

По данным КГК, подозреваемая неоднократно завышала свой должностной оклад и выплаты премиальных вознаграждений без приказа руководителя о поощрении и перечисляла их на свой карт-счет. Таким образом, с июля 2015-го по апрель 2017 года она похитила 5,7 тыс. рублей.

В отношении кричевлянки возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями. Причиненный ущерб полностью возмещен в бюджет, также наложен арест на имущество подозреваемой в сумме 5 тыс. рублей.

Женщине грозит наказание в виде лишения свободы до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.