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Бухгалтер колледжа в Кричеве повысила себе оклад и премию и украла 5,7 тысячи рублей
13.07.2017 14:10 — Новости Общества | Tut.by
В хищении денег подозревают заместителя главного бухгалтера кричевского колледжа. Проверка установила, что женщина украла 5,7 тыс. рублей, сообщил замначальника управления Департамента финансовых расследований областного КГК Александр Шаройкин.
По данным КГК, подозреваемая неоднократно завышала свой должностной оклад и выплаты премиальных вознаграждений без приказа руководителя о поощрении и перечисляла их на свой карт-счет. Таким образом, с июля 2015-го по апрель 2017 года она похитила 5,7 тыс. рублей.
В отношении кричевлянки возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями. Причиненный ущерб полностью возмещен в бюджет, также наложен арест на имущество подозреваемой в сумме 5 тыс. рублей.
Женщине грозит наказание в виде лишения свободы до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
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Подозреваемая ущерб возместила, но на ее имущество стоимостью 5 тыс. рублей наложен арест.
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