ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бухгалтер колледжа в Кричеве повысила себе оклад и премию и украла 5,7 тысячи рублей

13.07.2017 14:10 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В хищении денег подозревают заместителя главного бухгалтера кричевского колледжа. Проверка установила, что женщина украла 5,7 тыс. рублей, сообщил замначальника управления Департамента финансовых расследований областного КГК Александр Шаройкин.


Фото: УДФР КГК по Могилевской области

По данным КГК, подозреваемая неоднократно завышала свой должностной оклад и выплаты премиальных вознаграждений без приказа руководителя о поощрении и перечисляла их на свой карт-счет. Таким образом, с июля 2015-го по апрель 2017 года она похитила 5,7 тыс. рублей.

В отношении кричевлянки возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями. Причиненный ущерб полностью возмещен в бюджет, также наложен арест на имущество подозреваемой в сумме 5 тыс. рублей.

Женщине грозит наказание в виде лишения свободы до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подозреваемая ущерб возместила, но на ее имущество стоимостью 5 тыс. рублей наложен арест.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Очередной ливень затопил гродненские улицы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика