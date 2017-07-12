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Очередной ливень затопил гродненские улицы

13.07.2017 14:08 — Новости Общества | Tut.by  
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Очередной сильный дождь обрушился на областной центр в обед, 13 июля.
Традиционно затопленными оказались центральные улицы, где старая ливневка с трудом справляется с большими обьемами воды.


Это уже второй сильный дождь в городе за последние два дня. Напомним, ночью 12 июля город подтопил ливень, который шел почти час.









За те сутки на всей территории Гродненской области осадки были интенсивными. Так, например, в Волковысском районе выпало 55 мм (около 50% месячной нормы), в Волковыске — 32 мм (37%).

 
 
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Традиционно затопленными оказались центральные улицы, где старая ливневка с трудом справляется с большими обьемами воды.

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