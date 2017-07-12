Очередной ливень затопил гродненские улицы

Очередной сильный дождь обрушился на областной центр в обед, 13 июля.

Традиционно затопленными оказались центральные улицы, где старая ливневка с трудом справляется с большими обьемами воды.





Это уже второй сильный дождь в городе за последние два дня. Напомним , ночью 12 июля город подтопил ливень, который шел почти час.

































За те сутки на всей территории Гродненской области осадки были интенсивными . Так, например, в Волковысском районе выпало 55 мм (около 50% месячной нормы), в Волковыске — 32 мм (37%).