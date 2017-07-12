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Очередной ливень затопил гродненские улицы
13.07.2017 14:08 — Новости Общества | Tut.by
Очередной сильный дождь обрушился на областной центр в обед, 13 июля.
Это уже второй сильный дождь в городе за последние два дня.
За те сутки на всей территории Гродненской области осадки
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Традиционно затопленными оказались центральные улицы, где старая ливневка с трудом справляется с большими обьемами воды.
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