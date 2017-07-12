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Сумма ущерба клиентам минской турфирмы составляет уже около 138 тысяч рублей

13.07.2017 14:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Сумма ущерба туристам, пострадавшим от действий ООО «Калипсо Тур» и ИП «Борздый Е.Г.», составляет около 138 тысяч рублей (почти 70 тысяч долларов). Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя Октябрьского РУВД Минска Эвелину Марковскую.

«Правоохранители подсчитали предварительную сумму ущерба, на данный момент она составляет около 138 тысяч рублей», — проинформировала Эвелина Марковская.

Число заявлений в милицию растет, сейчас их 59, добавила она.

Как сообщалось, в Октябрьское РУВД столицы начали поступать обращения от туристов. Они сообщили о том, что им оказываются некачественные услуги в виде поездок в Испанию, Грецию, Египет, Турцию, Чехию, Болгарию и на Кипр, были зафиксированы случаи неоказания подобных услуг.

Милиция продолжает проверку. В Октябрьское РУВД Минска по телефонам 8 (017) 239−64−73, 8 (017) 226−21−05, 8 (029) 562−76−93 могут обращаться те, кто заключал договор об оказании туруслуг с ООО «Калипсо Тур» и ИП «Борздый Е.Г.» и располагает информацией, представляющей интерес.

 
Теги: Минск
 
 
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Клиенты покупали путевки в Испанию, Грецию, Египет, Турцию, Чехию, Болгарию и на Кипр. Но так и не поехали на отдых.

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