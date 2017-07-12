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Фотофакт: сельдь "Три звезды Мишлен" продают в кафе в Могилеве

13.07.2017 14:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 июл – Sputnik. Белорусские пользователи социальных сетей обсуждают фото блюда из соленой сельди, которое продается в одном из привокзальных кафе в Могилеве с "ресторанной выкладкой" на блюде.

Фотофакт: сельдь "Три звезды Мишлен" продают в кафе в Могилеве
© AFP/ STEPHANE DE SAKUTIN
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Фотографию сделал один из пользователей соцсети Facebook и выложил в своем аккаунте, позже фото попало в несколько тематических групп, где его активно обсуждают.

"Из одного блюда можно семь раз закусить, из второго – восемь", – отметили интернет-пользователи.

При этом обсуждающие сходятся во мнении, что выкладка такой неприхотливой закуски действительно креативная, и при этом блюдо совсем недорого стоит – всего 1 рубль 20 копеек. "И с лучком, и с петрушечкой, а они еще и недовольны", — заключил один из пользователей.

В шутку пользователи уже предложили выдвинуть кафе на включение в так называемый Красный гид Мишлен. 

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Обсуждающие сходятся во мнении, что выкладка такой неприхотливой закуски действительно креативная, и при этом блюдо совсем недорого стоит – всего 1 рубль 20 копеек.

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