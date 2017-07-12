МИНСК, 13 июл – Sputnik. Белорусские пользователи социальных сетей обсуждают фото блюда из соленой сельди, которое продается в одном из привокзальных кафе в Могилеве с "ресторанной выкладкой" на блюде.



© AFP/ STEPHANE DE SAKUTIN Придорожное кафе во Франции по ошибке получило звезду Мишлен

Фотографию сделал один из пользователей соцсети Facebook и выложил в своем аккаунте, позже фото попало в несколько тематических групп, где его активно обсуждают.

"Из одного блюда можно семь раз закусить, из второго – восемь", – отметили интернет-пользователи.

При этом обсуждающие сходятся во мнении, что выкладка такой неприхотливой закуски действительно креативная, и при этом блюдо совсем недорого стоит – всего 1 рубль 20 копеек. "И с лучком, и с петрушечкой, а они еще и недовольны", — заключил один из пользователей.

В шутку пользователи уже предложили выдвинуть кафе на включение в так называемый Красный гид Мишлен.