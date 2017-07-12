В Гродно хулиганы избили мужчину за попытку помочь лежащему на дороге человеку

Странная история произошла в Гродна на улице Садакова. Двое мужчин поздно ночью, проезжая по улице, увидели на дороге тело мужчины. Один из них подошел к лежащему человеку, чтобы проверить его состояния, когда из кустов выбежали несколько человек, со слов потерпевших их было около десяти, и стали его избивать, сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.



Фото: Герман Сачук, носит иллюстративный характер

Мужчина успел вырваться и добежать до машины, чтобы закрыться внутри. Однако хулиганы стали наносить удары по автомобилю.

Для того чтобы разобраться в ситуации, на место происшествия прибыли сотрудники ГАИ, которым не пришлось долго искать злоумышленников, так как они стояли на остановке общественного транспорта. Милиционеры подъехали к группе людей, однако те, при виде проблесковых маячков разбежались в разные стороны. Милиционеры начали преследовать одного из хулиганов, но тот, как в кино, попытался скрыться: перепрыгивал через заборы, срезал путь, но правоохранителям удалось его догнать. Хулиган отказывался садиться в милицейскую машину и оказывал активное сопротивление. В итоге, правоохранителям удалось одеть на подозреваемого наручники, и усадить его в патрульный автомобиль.

Позже правоохранителям удалось установить и имена подельников, которые во всем обвиняют своего товарища. В отношении жителя Гродно 1995 года рождения возбуждено уголовное дело по статье хулиганство. Ранее молодой человек к уголовной ответственности не привлекался