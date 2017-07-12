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Год спустя после урагана 13 июля дожди в Минске, Гродно и Бресте снова вызвали подтопления
13.07.2017 15:20 — Новости Общества | Tut.by
Год спустя после сильного урагана, который прошелся по Беларуси 13 июля, синоптики снова обещали непогоду, объявив штормовое предупреждение. Пока непогода не вызвала серьезных неприятностей, но дожди подтопили некоторые улицы в Гродно и Бресте. В столице также прошел сильный дождь. В этот день год назад сильный ветер срывал крыши, ломал деревья, ливни вызвали множество подтоплений в населенных пунктах страны.
Минск
Брест
В Бресте из-за ливня было затруднено движение на улице Красногвардейской.
Видео:
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Гродно
Тут традиционно затопленными оказались центральные улицы, где старая ливневка с трудом справляется с большими объемами воды. Фоторепортаж из города
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Год спустя после сильного урагана, который прошелся по Беларуси 13 июля, синоптики снова обещали непогоду, объявив штормовое предупреждение.
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