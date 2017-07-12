Год спустя после урагана 13 июля дожди в Минске, Гродно и Бресте снова вызвали подтопления

Год спустя после сильного урагана, который прошелся по Беларуси 13 июля, синоптики снова обещали непогоду, объявив штормовое предупреждение. Пока непогода не вызвала серьезных неприятностей, но дожди подтопили некоторые улицы в Гродно и Бресте. В столице также прошел сильный дождь. В этот день год назад сильный ветер срывал крыши, ломал деревья, ливни вызвали множество подтоплений в населенных пунктах страны.

Минск























Ждем ваши фото/видео погоды! — TUT.BY (@tutby) 13 июля 2017 г.

Брест

В Бресте из-за ливня было затруднено движение на улице Красногвардейской.

Видео: Опасный Брест

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Гродно

Тут традиционно затопленными оказались центральные улицы, где старая ливневка с трудом справляется с большими объемами воды. Фоторепортаж из города тут .







Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

"Три минуты — и все повалило". Что изменилось под Минском после самого разрушительного урагана