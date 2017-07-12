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Год спустя после урагана 13 июля дожди в Минске, Гродно и Бресте снова вызвали подтопления

13.07.2017 15:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Год спустя после сильного урагана, который прошелся по Беларуси 13 июля, синоптики снова обещали непогоду, объявив штормовое предупреждение. Пока непогода не вызвала серьезных неприятностей, но дожди подтопили некоторые улицы в Гродно и Бресте. В столице также прошел сильный дождь. В этот день год назад сильный ветер срывал крыши, ломал деревья, ливни вызвали множество подтоплений в населенных пунктах страны.

Минск









 

Брест

В Бресте из-за ливня было затруднено движение на улице Красногвардейской.

Видео: Опасный Брест

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Гродно

Тут традиционно затопленными оказались центральные улицы, где старая ливневка с трудом справляется с большими объемами воды. Фоторепортаж из города тут.



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

"Три минуты — и все повалило". Что изменилось под Минском после самого разрушительного урагана

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Год спустя после сильного урагана, который прошелся по Беларуси 13 июля, синоптики снова обещали непогоду, объявив штормовое предупреждение.

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