МИНСК, 13 июл — Sputnik. Вице-премьер Беларуси Анатолий Калинин считает необходимым выработать механизм плавного перехода к механизму адресного субсидирования граждан на цели жилищного строительства.



© Sputnik Александр Кряжев Жилищные субсидии и новый порядок господдержки в вопросах и ответах

В Беларуси с 6 августа 2017 года вступает в силу указ президента №240, который вводит адресное субсидирование граждан на цели жилищного строительства. С этой же даты прекращает свое действие указ №585, по которому господдержку на строительство жилья могли получить молодые и многодетные семьи.

"Необходимо выработать механизм плавного перехода от указа №585 к указу №240. Мы хотим, чтобы не было потрясений в переходе", — заявил Калинин журналистам по итогам приема граждан в Жабинке Брестской области.

К вице-премьеру обратилась жительница агрогородка Ракитница, которая воспитывает троих детей. Многодетное семейство мечтает построить свой дом. Женщину интересовало, может ли семья рассчитывать на кредитование или другую поддержку при строительстве.



© Sputnik / Виктор Толочко Минстройархитектуры просит продлить указ №585

Калинин пояснил, что одним из вариантов может быть адресное субсидирование в жилищном строительстве, которое вводится в Беларуси согласно указу №240.

"Он создает новый механизм кредитования, где мы сможем в большей мере привлечь ресурсы коммерческих банков, нежели бюджета. А бюджет будет субсидировать эту ставку по снижению кредитной нагрузки", — пояснил вице-премьер.

Как сообщили Sputnik в пресс-службе правительства, в четверг в Бресте пройдет информационно-разъяснительное совещание по вопросам указа №240. Такие мероприятия пройдут в ближайшие дни во всех регионах страны.

Между тем, как ранее заявил журналистам глава Минстройархитектуры Анатолий Черный, он направил президенту обращение, в котором просит продлить действие указа №585 до конца первого квартала 2018 года . Министр признал, что граждане, которые рассчитывали на господдержку по этому указу и уже взяли в банках коммерческие кредиты на строительство жилья, но не успевают до 6 августа подать документы в исполкомы, окажутся в трудной финансовой ситуации.