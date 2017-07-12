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Правительство обещает "плавный переход" к адресным субсидиям на жилье

13.07.2017 15:34 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 июл — Sputnik. Вице-премьер Беларуси Анатолий Калинин считает необходимым выработать механизм плавного перехода к механизму адресного субсидирования граждан на цели жилищного строительства.

Правительство обещает "плавный переход" к адресным субсидиям на жилье
© Sputnik Александр Кряжев
Жилищные субсидии и новый порядок господдержки в вопросах и ответах

В Беларуси с 6 августа 2017 года вступает в силу указ президента №240, который вводит адресное субсидирование граждан на цели жилищного строительства. С этой же даты прекращает свое действие указ №585, по которому господдержку на строительство жилья могли получить молодые и многодетные семьи.

"Необходимо выработать механизм плавного перехода от указа №585 к указу №240. Мы хотим, чтобы не было потрясений в переходе", — заявил Калинин журналистам по итогам приема граждан в Жабинке Брестской области.

К вице-премьеру обратилась жительница агрогородка Ракитница, которая воспитывает троих детей. Многодетное семейство мечтает построить свой дом. Женщину интересовало, может ли семья рассчитывать на кредитование или другую поддержку при строительстве.

Правительство обещает "плавный переход" к адресным субсидиям на жилье
© Sputnik / Виктор Толочко
Минстройархитектуры просит продлить указ №585

Калинин пояснил, что одним из вариантов может быть адресное субсидирование в жилищном строительстве, которое вводится в Беларуси согласно указу №240.

"Он создает новый механизм кредитования, где мы сможем в большей мере привлечь ресурсы коммерческих банков, нежели бюджета. А бюджет будет субсидировать эту ставку по снижению кредитной нагрузки", — пояснил вице-премьер.

Как сообщили Sputnik в пресс-службе правительства, в четверг в Бресте пройдет информационно-разъяснительное совещание по вопросам указа №240. Такие мероприятия пройдут в ближайшие дни во всех регионах страны.

Между тем, как ранее заявил журналистам глава Минстройархитектуры Анатолий Черный, он направил президенту обращение, в котором просит продлить действие указа №585 до конца первого квартала 2018 года. Министр признал, что граждане, которые рассчитывали на господдержку по этому указу и уже взяли в банках коммерческие кредиты на строительство жилья, но не успевают до 6 августа подать документы в исполкомы, окажутся в трудной финансовой ситуации.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Власть заинтересована в том, чтобы не было потрясений в переходе к системе господдержки по указу №240 и в процессе отмены указа №585.

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