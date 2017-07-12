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Правительство обещает "плавный переход" к адресным субсидиям на жилье
13.07.2017 15:34 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 июл — Sputnik. Вице-премьер Беларуси Анатолий Калинин считает необходимым выработать механизм плавного перехода к механизму адресного субсидирования граждан на цели жилищного строительства.
© Sputnik Александр Кряжев
В Беларуси с 6 августа 2017 года вступает в силу указ президента №240, который вводит адресное субсидирование граждан на цели жилищного строительства. С этой же даты прекращает свое действие указ №585, по которому господдержку на строительство жилья могли получить молодые и многодетные семьи.
"Необходимо выработать механизм плавного перехода от указа №585 к указу №240. Мы хотим, чтобы не было потрясений в переходе", — заявил Калинин журналистам по итогам приема граждан в Жабинке Брестской области.
К вице-премьеру обратилась жительница агрогородка Ракитница, которая воспитывает троих детей. Многодетное семейство мечтает построить свой дом. Женщину интересовало, может ли семья рассчитывать на кредитование или другую поддержку при строительстве.
© Sputnik / Виктор Толочко
Калинин пояснил, что одним из вариантов может быть адресное субсидирование в жилищном строительстве, которое вводится в Беларуси согласно указу №240.
"Он создает новый механизм кредитования, где мы сможем в большей мере привлечь ресурсы коммерческих банков, нежели бюджета. А бюджет будет субсидировать эту ставку по снижению кредитной нагрузки", — пояснил вице-премьер.
Как сообщили Sputnik в пресс-службе правительства, в четверг в Бресте пройдет информационно-разъяснительное совещание по вопросам указа №240. Такие мероприятия пройдут в ближайшие дни во всех регионах страны.
Между тем, как ранее заявил журналистам глава Минстройархитектуры Анатолий Черный, он направил президенту обращение, в котором
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Власть заинтересована в том, чтобы не было потрясений в переходе к системе господдержки по указу №240 и в процессе отмены указа №585.
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