ГРОДНО 12 июл – Sputnik. Мать пятилетнего Тимура из Дятлова рассказала, как получилось, что ее сын выпрыгнул из окна на третьем этаже: он хотел выйти на улицу, но не смог самостоятельно открыть дверь.

Инцидент в районном центре произошел 11 июля примерно в 20:35. Ребенка с подозрением на переломы доставили в больницу, но серьезных травм мальчик не получил.

Зашли к куме, чтобы спрятаться от ливня

В тот вечер Наталья с Тимуром зашли к крестной маме старшего сына, чтобы спрятаться от дождя – сильный ливень их застал по пути из детского сада домой.

"Не было никаких гостей, как написали в новостях, кто-то подумает, что устроили застолье. Мы смотрели фильм по телевизору, Тима – мультики в интернете", – уточнила мать ребенка.

Потом собака попросилась на улицу, и женщины решили ее выгулять, а заодно зайти в магазин. Наталья рассказала, что упрашивала сына пойти с ними, но он отказался, сообщив, что посмотрит дома мультфильмы, и попросил ему принести напитка.

Не упал, а спрыгнул

"Мы отлучились минут на 10-15. До магазина идти пару минут. Правда, на кассе очередь была. Подходим к дому, а там под окнами кумы уже толпа собралась, а на земле Тима лежит", – вспомнила Наталья.

Знакомая женщины стала свидетелем падения ребенка. Окно в доме деревянное, открытая форточка была на высоте примерно 70–80 сантиметров от подоконника. С ее слов, Тимур перелез через нижнюю створку, встал с наружной стороны окна, а потом прыгнул вниз.

Следователи осмотрели квартиру, в которой до падения находился мальчик, просмотрели историю просмотров в браузере в компьютере. Среди последних роликов был обзор игры "10 способов, как убить вора".

Наталья рассказала, что потом несколько раз посмотрела этот ролик, спрашивала у сына: "Тима, может ты испугался"? А он объяснил: "Мне надоело быть дома". Он не смог открыть дверь, поэтому решил выйти на улицу через форточку.

С ребенком все в порядке

Сейчас ребенок находится в детской областной больнице в Гродно. Еще вчера он был в реанимации, а сегодня его перевели в обычное терапевтическое отделение.

"Он уже ходит, играет. Врачи не обнаружили ни переломов, ни ушибов внутренних органов. Только легкое сотрясение мозга и ушиб позвоночника. Сказали, что мы в рубашке родились", – добавила Наталья.

Женщина рассказала, что впервые оставила сына одного. Днем он в садике. Дома, даже когда мать шла выносить мусор или отправлялась в подвал, всегда с Тимуром был его старший брат.

СК: игра агрессивная, вызывает чувство страха

Как сообщил ранее официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич, следователи установили, что, оставшись дома один, он играл в агрессивную виртуальную игру, вызывающую чувство страха и предполагающую выполнение команд главного героя. Будучи напуганным, попытался выйти из квартиры, но не сумел открыть замок, заблокировав его. После этого направился к окну и выпал через самостоятельно открытую форточку.

По данному случаю Дятловский районный отдел Следственного комитета проводит проверку.