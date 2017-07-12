Акушер-гинеколог Елена Корсак в профессии 30 лет. И всю жизнь — в 5-м роддоме Минска. То ли в шутку, то ли всерьез она говорит, что в этом роддоме и выросла — здесь работала неонатологом ее мама. Бабушка Елены Николаевны принимала роды у всей деревни. Поэтому выбор профессии был предопределен.

В какой-то момент Елена Корсак решила свои знания передать беременным, чтобы они понимали, как правильно рожать, умели работать над собой, знали, как ухаживать за ребенком после родов. Поэтому стала вести занятия в школе по подготовке к родам в том же 5-м роддоме и вместе с этим основала школу осознанного родительства.

— Насколько снижается шанс иметь здорового ребенка, если женщина планирует первую беременность после 30 лет?

— Возраст не является помехой для рождения здорового ребенка. Но после 35 лет нужно более углубленно обследоваться во время беременности, потому что возрастает риск развития генетических аномалий. При этом надо понимать, что родить ребенка с синдромом Дауна или любой другой патологией можно и в 18 лет.



Елена, Корсак, врач акушер-гинеколог с 30-летним стажем, ведущая школы по подготовке к родам 5-го роддома Минска, перинатальный психолог, создатель и руководитель школы осознанного родительства «Briochinka — Планета семьи».

— Сегодня на Западе первенцев рожают гораздо позже, чем у нас, средний возраст первородящих там — 31−32 года. Женщины стремятся сначала сделать карьеру и только потом задумываются о рождении детей. На мой взгляд, это неправильно. Я ни разу не видела, чтобы ребенок помешал карьере, но мне часто встречались случаи, когда карьера мешала деторождению.

Если ты начинаешь рожать поздно, то у тебя уже ограниченная возможность родить определенное количество детей. Например, ты хочешь пятерых детей и можешь просто не успеть их родить до окончания репродуктивного периода.

Способность к деторождению с возрастом снижается. Чем старше женщина, тем больше у нее проблем с зачатием, тем меньше у нее циклов, которые приводят к овуляции. Другой момент, что женщины, которые делают карьеру, редко рожают пятерых детей.

— В вашей практике какая роженица была самой возрастной?

— 52 года. У женщины это был третий ребенок. Она считала, что у нее климакс, поэтому достаточно поздно обратилась к акушерам-гинекологам. Оказалось, что это не климакс, а беременность. Родился абсолютно здоровый мальчик.

— В Беларуси женщины стали чаще рожать первых детей после 30 лет?

— Да. И в разы уменьшилось количество первородящих до 20 лет. А на заре моей профессиональной деятельности это было совершенно обычное явление.

— Идеальный возраст для рождения первого ребенка?

— На мой взгляд, до 30 лет, лучше в 25−26 лет. Но при этом в том возрасте, когда люди психологически готовы стать родителями. Вообще, это не очень правильно определять идеальный возраст и всех подгонять под какой-то стандарт. Для кого-то идеально родить в 19 лет, для кого-то в 32 года. Мне кажется правильным, чтобы дети были не результатом каких-то планов, а результатом любви между мамой и папой.

— Какие анализы нужно сдать до беременности?

— Нужно пройти диспансеризацию у терапевта, посетить ЛОР-врача, стоматолога, гинеколога, сдать мазки, пройти УЗИ органов малого таза, сдать анализы крови на ВИЧ, гепатиты, обследоваться на инфекции, передающиеся половым путем, и ToRCH инфекции (токсоплазмоз, краснуху, цитомегаловирус и герпес). И, конечно же, необходимо санировать все выявленные очаги инфекции до наступления беременности, в том числе пролечить кариес.





— Женщины часто боятся рожать?

— Часто. Практически у любого здравомыслящего человека бывает страх, волнение перед любым значимым событием в жизни. У женщин много самых различных страхов: боятся не успеть в роддом, безразличного отношения персонала, разрывов, за ребенка, не справиться с малышом после родов, изменений, которые произойдут в семье после рождения малыша. И это нормально.

Много страхов порождено рассказами мам, которые рожали в то время, когда к роженицам отношение было, мягко говоря, не очень ласковое. Женщина попадала в родильный дом, который раньше был уж очень режимным объектом, на пять-семь дней она была разлучена с близкими людьми. Общение было возможно только через окна и записочки. При этом ребенка от мамы забирали и приносили на кормление по часам с шестичасовым ночным перерывом.

Наше поколение, поколение моих детей — это дети, оторванные от мам. Эти дети относятся к миру, как к небезопасному пространству, потому что ребенок не может быть отделен от мамы после рождения. Он должен быть с мамой постоянно, тогда он адекватно воспринимает мир и считает его безопасным. Представьте, каково это: ваш ребенок плачет от голода на детском посту, а вы не можете его покормить, потому что не наступило время.

Сейчас у нас совершенно другое отношение к родовспоможению, родам, женщинам: малыши находятся с мамой постоянно, их кормят по требованию, за время пребывания в родильном доме мамочки осваивают навыки ухода за малышом и более уверенные выписываются домой. А раньше мама впервые видела голышом ребенка при выписке во время переодевания его в домашнюю одежду.

Кроме того, много страхов у женщин возникает после общения в интернете. Практически все перед родами читают информацию на форумах, где очень много негативных отзывов. Почему негативных? Да потому что, те, у кого все прошло благополучно, пишут крайне редко, они тихо наслаждаются материнством в кругу семьи. А те, у кого что-то не сложилось, пишут негативные отзывы, пытаются найти виноватых. У нас нет такой привычки: нести личную ответственность за какие-то события в своей жизни. И у нас нет культуры, если есть какие-то проблемы, идти к психологу. Поэтому люди и пишут на форумах страшилки, что в роддоме был кошмар, что плохо относились… Люди пишут с точки зрения своего личного восприятия. Другие девочки эти отзывы читают, и боятся рожать.



Родильный зал в 5-м роддоме. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Не скрою, бывают и объективные причины плохо отзываться о родах, об отношении персонала. Но хочу дать совет тем, кому роды еще предстоят: не проецируйте чужой негативный опыт на себя.

— А боли во время родов боятся?

— Страх боли встречается часто, потому что много извращенной информации о боли в родах. С детства рассказывают, что рожать больно. А в кино как женщина рожает? Идет беременная, хватается за живот, начинает кричать, корчиться, ее везут на скорой, она рожает. В реальности это не так. Первый период родов, когда идут схватки, делится на фазы. И в латентной фазе схватки не так болезненны, как это женщины могут себе представлять.

Страх увеличивает болезненные ощущение. Мы не боимся, если четко представляем, зачем нужна боль в родах, знаем этапы родов, знаем, как мы можем себе помочь, на каком этапе надо начать самообезболивание. При этом в арсенале роддомов есть великолепные методы обезболивания: та же эпидуральная анестезия, когда женщина может рожать и вообще не испытывать болевых ощущений. Но для нее тоже есть показания и противопоказания, и врач оценивает, стоит ли ее применять.

Для уменьшения страха родов необходимы два условия: подготовка к родам и психогигиена. Не нужно слушать всякие страшилки о родах и тем более их читать.

— Иногда, когда читаешь на форумах, как человек рожал, история напоминает фильм ужасов: безразличные акушеры, все жестокие… Это похоже на правду?

— Безразличным и жестоким людям не место в акушерстве, да и в медицине в целом. Если ты очерствел душой — уходи из профессии. Я уже говорила, что в отзывах много субъективизма. Иногда, при неадекватном поведении женщины в родах, особенно если это поведение небезопасно для нее и ее ребенка, приходится с ней говорить строго, чтобы она услышала. Но это ни в коем случае не грубость и не хамство.

— Когда женщина приходит к вам на курсы, и вы видите, что она боится рожать, что ей говорите?

— Я прорабатываю каждый конкретный страх. Если кто-то, например, боится грубого отношения, рекомендую идти на роды с партнером.

Партнерские роды — это в том числе некий элемент защиты, это возможность расслабиться, потому что близкий человек рядом и он всегда на твоей стороне, это моральная и психологическая поддержка, физическая помощь в выборе позы, массаж и совместное дыхание, которое колоссально способствует расслаблению и, соответственно, уменьшению болевых ощущений. С партнером женщина ни на секунду не остается в палате одна. Партнер берет на себя функцию коммуникации с медперсоналом.

— Мужья часто родов пугаются?

— За всю мою 30-летнюю практику работы акушером-гинекологом, не было ни одного случая, чтобы муж упал в обморок. Люди приходят на партнерские роды подготовленными. Даже те, кто раньше рожал вместе с женой, когда не было курсов по подготовке к родам, все равно готовились самостоятельно: читали какую-то литературу, готовились морально. Но хочу дать партнерам один совет: идите на роды на сытый желудок. Если партнер голоден, после родов может болеть голова.

— Обязательное условие, чтобы партнер был готов?

— Да, потому что он должен понимать ход процесса и на каком этапе и какую помощь может оказать. Он должен чувствовать роженицу и понимать, что ей надо. Этому и учат на курсах.

— Что говорят мужчины, когда выходят после родов?

— Говорят, что «это было круто». Но чаще они ничего не могут сказать от переполняющего их счастья. Они благодарны женам за возможность прикоснуться к таинству, за высокую степень доверия, за возможность первому взять на руки своего малыша. Некоторые женщины просят мужа выйти из родильного зала непосредственно перед рождением ребенка.

— Почему некоторые женщины отказываются, чтобы мужчины были с ними до конца?

— Кто-то стесняется, кому-то проще в одиночку переживать этот сложный момент в жизни. Но бывает, что и мужчины сами отказываются. Занимаясь перинатальной психологией, я понимаю, что не всех мужчин можно брать на роды партером. Есть много факторов, при которых мужчине там лучше не присутствовать. Если он боится, это значит, что его рожали не очень хорошо.



Партнерский родильный зал 5-го роддома. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

У нас у всех в подсознании есть память, как нас рожали. И присутствие на родах жены может стать пусковым механизмом в повторном переживании психологической травмы, перенесенной в детстве. Поэтому мужчин, которые боятся, нельзя заставлять.

Не стоит брать на роды партнеров, которые подвержены сменам настроения и у которых не очень уравновешенный характер. Они просто будут мешать работе медперсонала и жене рожать. Не надо брать меланхоликов или ярко выраженных холериков, которые могут хватать медперсонал за руки. В таком случае лучше взять партнером на роды кого-нибудь другого.

— Кто может быть партнером?

— Мама, сестра, хорошая подруга, свекровь.

Свекровей, к сожалению, сейчас на роды берут не часто. Это раньше мужчина приводил женщину в свой дом, и свекровь для нее становилась мамой. Сейчас у нас такой практики практически нет. А свекровь была очень хорошим партнером. В начале прошлого века, по рассказам моих бабушки и прабабушки, свекрови всегда принимали участие в родах невестки.

— Почему свекровь, а не мама?

— Свекровь заинтересована, чтобы у ее сына была здоровая жена и здоровое потомство. С одной стороны, у нее хорошо работает мозг, так как она не зациклена на эмоциях, с другой — она заинтересована в хорошем результате.

Мама более стрессово переживает роды своего ребенка. Я рожала двоих детей и оба раза на родах присутствовала моя мама, потом я присутствовала на родах своей дочери в Германии, после чего поняла, как же сильно за меня волновалась мама, когда я рожала.

— Чем роды в Германии отличаются от родов в Беларуси?

— Условиями, возможностью выбирать медицинский персонал, с самых первых минут общаться со всеми членами своей семьи, друзьями. Женщина там может сама решить, кто из родных и друзей и в каком количестве будет присутствовать на родах. Также там есть возможность находиться после родов круглосуточно с кем-то из родственников, если у тебя есть такое желание. Хорошо, что и у нас в стране это тоже становится возможным.

Но как работают белорусские акушеры-гинекологи, мне больше нравятся. Я считаю, что наши врачи одни из лучших. Поэтому я бы хотела, чтобы в следующий раз дочь рожала в Беларуси. В Германии мне очень понравился уровень работы среднего медицинского персонала. Это работа экстра-класса!

В немецкой клинике, где мы были, медсестры работают в три смены по восемь часов. За восемь часов человек не устает так, как за более длинные промежутки времени. При этом медсестры там выполняют большую часть той работы, которую у нас делают доктора: просветительскую, обучающую. Там медсестра бесконечно в процессе работы с пациентами.

Условия в клинике тоже отличаются — есть все для ребенка: подгузники, одежда для новорожденных, все средства по уходу. Это все покрывает страховка. Ты туда приезжаешь, рожаешь ребенка, у тебя есть все необходимое для малыша и тебе нужны только одежда и автокресло на выписку.



Палата для осмотра новорожденных в родильных залах. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Почему некоторые белоруски ездят рожать в Вильнюс?

— Думаю, это дань моде. У нас в Минске сейчас появилась возможность в плане комфорта рожать не хуже, чем в Вильнюсе. Раньше в Вильнюс ездили за условиями, за праздником. Когда персонал не перегружен работой, у него больше возможностей сопереживать пациентке, радоваться вместе с ней.

— Может ли аборт сказаться на возможности иметь ребенка?

— После аборта может быть бесплодие. Не могу сказать, что оно бывает часто, но случается. И это несмотря на то, что сейчас женщинам после аборта проводят профилактику осложнений. Вообще я против абортов. Это потом отражается на всей жизни женщины. Это тяжкий психологический груз.

— А если девушка одинокая, все равно поддерживаете, чтобы рожала?

— У меня была мудрая бабушка, она принимала роды в деревне и говорила, что дает Бог ребенка — даст и на ребенка. В моей практике было немало одиноких женщин, которых я уговорила не прерывать беременность и рожать. Мы до сих пор поддерживаем отношения. Они счастливы, что у них есть дети. После рождения ребенка их личная жизнь менялась — они выходили замуж, рожали второго ребенка. С детьми они быстрее находили спутника жизни, чем без детей. И если мужчина любит женщину, то он любит и ее детей. Ребенок не помеха, чтобы устроить личную жизнь.

— С психологическим бесплодием сталкиваетесь?

— Психологическое бесплодие — это когда по всем показателям здоровья люди могут иметь детей, но по каким-то причинам этого не происходит. В школе осознанного родительства мы работаем с психологическими проблемами бесплодия. Могут быть многоплановые причины: личностные, семейные, родовые, социальные. Например, женщина делает карьеру и на протяжении последних десяти лет боится забеременеть. Потом вдруг решает стать мамой, но ведь Вселенная все десять лет получала определенный посыл — детям пока нет места в жизни. Как в таком случае беременность может наступить за три месяца? Сознание нужно переориентировать, а это сложная психологическая работа.

Бывает, что ты работаешь с женщиной и понимаешь, что в глубине души сейчас она не хочет ребенка. Больше хотят родители, социум. Ведь в социуме принято, что надо иметь детей, что без ребенка семья неполноценная. Это навязанные штампы. Мы с психологом помогаем разобраться женщине со своими истинными желаниями. На самом деле Вселенную не обманешь: ты можешь позиционировать одно, а на деле хотеть совсем другого.





Иногда беременность не наступает, потому что партнер не тот. И как только вы встретите своего человека, малыш приходит в семью. Я вижу это в процессе работы.

— В белорусских роддомах есть платные палаты. В чем их плюсы?

— Есть. Это палаты повышенной комфортности. Там есть телевизор, холодильник, отдельный санузел, возможность посещения родственниками в определенное время. Есть палаты, где вместе с женщиной после родов постоянно может находиться кто-либо из близких.

— А в обычной палате какие условия?

— У нас шикарный роддом (5-й роддом сдали в эксплуатацию полтора года назад. — Прим. TUT.BY) и все палаты одно-, двух- или трехместные. У меня на курсах была семья, в которой двое деток родились в США. После родов женщина была в полном восторге от нашего родильного дома. Сказала, что условия абсолютно не отличаются.

— Если женщина к вам не приписана, но хочет у вас рожать, она может это сделать?

— Может. Она заключает договор на индивидуальное ведение родов.

— И может выбрать врача?

— В нашем роддоме услуги выбора врача пока нет, но в некоторых роддомах такая возможность есть.

— После родов с помощью кесарева сечения ребенок больше подвержен заболеваниям, он более крикливый?

— Сама операция кесарева сечения не влияет на склонность ребенка к заболеваниям, но после операции в течение суток ребенок отлучен от мамы, потому что ей нужно прийти в себя. Хотя в Европе и после операции ребенок остается с мамой.

Для ребенка такая разлука с мамой — не очень хорошо. Поэтому он и может потом плакать. Не потому, что его что-то беспокоит, а потому, что он хочет все время быть рядом с мамой, чувствовать ее руки. Обычно быть на руках любят именно те дети, которые после родов по тем или иным причинам были разлучены с мамой, им постоянно нужно подтверждение, что она рядом.

— Как много детей может иметь женщина после кесарева?

— После третьей операции риск осложнений повышается. Но сейчас все больший процент женщин рожает после перенесенной операции кесарева сечения естественным путем, что дает им возможность рожать столько детей, сколько они планируют.

— Как вы относитесь к родам на дому?

— Как доктор, отношусь плохо. Как говорится: большие знания — большие печали. Я понимаю, какие в родах могут быть осложнения. Роды — это процесс, когда никто тебе не может дать 100% гарантии, что у тебя все закончится суперблагополучно.

В Голландии многие рожают на дому, в некоторых регионах до 70% женщин. У них такая практика. Эти роды ведут акушерки, но процент родов на дому постепенно снижается, потому что все чаще возникают осложнения. Но там в случае осложнений у роженицы есть возможность в течение пяти минут быть доставленной в стационар.

За мою врачебную практику было четыре случая, когда привозили женщин после родов на дому. Один раз с клинически узким тазом, второй — с неправильным вставлением головки плода, обе эти женщины были прооперированы. И дважды женщин привозили после родов с кровотечением.

Когда женщина рожает на дому, она рискует, но в то же время она берет на себя всю ответственность за принятое решение.

— Какая мотивация у таких женщин?

— Есть такая категория людей, которые хотят рожать ребенка в домашней обстановке, в кругу родных и близких. Они уверены в собственных силах, уверены, что у них все будет хорошо. Если бы у них были какие-то сомнения, они бы на дому не рожали. Может быть, раньше это и имело смысл, но сейчас есть возможность точно также при поддержке близких людей родить в родильном доме.





— Насколько сильно изнашивается организм женщины после рождения четырех-пяти детей?

— Четверо-пятеро детей — это не много, это нормально, на мой взгляд.

Организм изнашивается, когда женщина рожает часто — каждый год или полтора года — и не успевает восстанавливаться после родов. А если у женщины между рождением детей есть интервал от двух лет, она вполне успевает восстановиться. И когда женщина много рожает — это является профилактикой онкологических заболеваний женской половой сферы.

— Часто бывает послеродовая депрессия?

— Она встречается редко, а вот бэби-блюз — послеродовая тоска, усталость — более частое явление. С послеродовой депрессией обычно работают психиатры, а с бэби-блюзом сталкивается семья. И если члены семьи помогают женщине с ребенком, с домашними хлопотами, то это состояние быстро проходит.

Сложнее, когда наступает эмоциональное выгорание мамы. Женщина в декретном отпуске десоциализирована, такого общения, как в период работы, у нее уже нет. И не все это хорошо переносят. Для некоторых это весьма грустное состояние. Чтобы его избежать, надо знакомиться с такими же мамами, с беременными, общаться с ними, ходить вместе гулять, делиться своими проблемами и их проговаривать.

Для молодой мамы очень важен час на себя, чтобы уделять время своим интересам и увлечениям, чтобы не возникало эмоционального истощения. Об этом имеет смысл позаботится заранее и найти того человека, который в это время побудет с ребенком.

