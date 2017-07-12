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В Давид-Городке памятник Ленину перенесли от церкви к горисполкому

13.07.2017 16:40 — Новости Общества | Tut.by  
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В нынешнем году в Давид-Городке пройдет областной фестиваль «Дожинки», поэтому уже с весны в городе идут масштабные работы. По задумке местных властей, памятник Ленину решено перенести от церкви к горисполкому, пишет "СБ".


Фото: Медиа-Полесье

Памятник вождю мирового пролетариата давно не является центральной фигурой городской площади. В 2000 году известный белорусский скульптор Александр Дранец изваял для города памятник князю Давиду, который и установлен по центру площади (за этот труд он награжден Государственной премией Республики Беларусь). Памятник Ленину стоял возле церкви Казанской иконы Богоматери.

Председатель Давид-Городокского горисполкома Вячеслав Стадник подтвердил, что известный земляк Александр Дранец приложил руку и к памятнику Ленину:

— Он отреставрировал скульптуру. Мы уже установили памятник возле будущего здания горисполкома.

Ранее предполагалось, что в бывшем здании училища XIX века разместится музей, однако потом было принято другое решение: перенести сюда горисполком, а в освободившемся здании горисполкома разместить музей.

 
 
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Памятник Ленину стоял возле церкви Казанской иконы Богоматери.

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