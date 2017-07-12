Как изменится улица Орджоникидзе в Бресте перед строительством автовокзала

Итак, с пропиской и строительными деталями нового брестского автовокзала на сегодняшний день более-менее ясно и понятно. Объявлены двойные общественные обсуждения отчета об оценке воздействия на окружающую среду по строительству нового здания автовокзала и необходимой для этого реконструкции ул. Орджоникидзе, пишет «Вечерний Брест».



Фото: Вечерний Брест

Формат и специфика будущего объекта (автовокзала) требуют «перелицовки» ул. Орджоникидзе, чтобы обеспечить автовокзал транспортной и инженерной инфраструктурой. Речь идет о реконструкции Орджоникидзе от улицы Советской до примыкания улицы Героев Обороны Брестской Крепости.

Что планируется сделать: расширить улицу, на которой «пропишется» современный автовокзал,

обустроить диспетчерский пункт троллейбусов,

оборудовать остановочные пункты автобусов, троллейбусов и такси,

организовать стоянки: на 4 машино-места для инвалидов, 5 м/мест для работников автовокзала, такси (10 мест),

разбить парковку для легковых авто на 88 мест, велопарковку,

предусмотреть вело-пешеходные связи,

оборудовать тротуары.

Новый автовокзал разместится на уже обновленной улице Орджоникидзе. Перенос этого транспортного «узла» предусмотрен Генеральным планом развития Бреста. Причем с включением автовокзала в единый вокзальный комплекс в границах так называемых магистральных улиц — Орджоникидзе и Республиканской — и резервированием территорий для автостанций пригородных сообщений. По принятой концепции оба вокзала — железнодорожный и новый автомобильный — должны стать единым транспортным комплексом.

Согласно акту выбора места размещения, общая площадь объекта земельного участка под реализацию «вокзального» проекта составляет 2,07 га, сюда входят земли городской собственности, Брестского отделения Белорусской железной дороги и ЧУП «Гостиница Молодежная». Кроме того, дополнительно выделены площади в размере 0,16 га, из них часть принадлежит Брестскому отделению БЖД и часть — это земли СООО «Вестерн-сервис». Проектом предусмотрен снос пакгауза с железнодорожными путями, здания бывшей товарной конторы и других сооружений, попадающих в территорию застройки. Будут ликвидированы стоянка гостиницы «Молодежная» и площадка СООО «Вестерн-сервис» с принадлежащими обществу зданиями.

Заказчиком строительства здания вокзала и реконструкции улицы Орджоникидзе является УП «УКС города Бреста». Цена вопроса, как подтвердил директор УКС Владимир Сморщек, составляет 115 неденоминированных миллиардов белорусских рублей (11,5 миллиона новыми). Обозначены сроки начала и завершения данного проекта: 2017−2019 годы.

Справка С документами по оценке воздействия на окружающую среду можно ознакомиться в Брестском горисполкоме (контактное лицо — Брыш Петр Иванович, начальник Брестской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира, тел. 21−35−78), в УП «УКС города Бреста» (Подлеский Михаил Николаевич, ведущий инженер проектного сектора планово-финансового отдела, тел. 22−82−09), ОАО «Полесьежилстрой» (Кохан Сергей Николаевич, главный инженер проекта, тел. 57−49−77). Отчет об ОВОС (резюме нетехнического характера) размещен на сайте Брестского горисполкома .