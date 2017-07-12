|
Как изменится улица Орджоникидзе в Бресте перед строительством автовокзала
13.07.2017 17:01 — Новости Общества | Tut.by
Итак, с пропиской и строительными деталями нового брестского автовокзала на сегодняшний день более-менее ясно и понятно. Объявлены двойные общественные обсуждения отчета об оценке воздействия на окружающую среду по строительству нового здания автовокзала и необходимой для этого реконструкции ул. Орджоникидзе,
Формат и специфика будущего объекта (автовокзала) требуют «перелицовки» ул. Орджоникидзе, чтобы обеспечить автовокзал транспортной и инженерной инфраструктурой. Речь идет о реконструкции Орджоникидзе от улицы Советской до примыкания улицы Героев Обороны Брестской Крепости.
Новый автовокзал разместится на уже обновленной улице Орджоникидзе. Перенос этого транспортного «узла» предусмотрен Генеральным планом развития Бреста. Причем с включением автовокзала в единый вокзальный комплекс в границах так называемых магистральных улиц — Орджоникидзе и Республиканской — и резервированием территорий для автостанций пригородных сообщений. По принятой концепции оба вокзала — железнодорожный и новый автомобильный — должны стать единым транспортным комплексом.
Согласно акту выбора места размещения, общая площадь объекта земельного участка под реализацию «вокзального» проекта составляет 2,07 га, сюда входят земли городской собственности, Брестского отделения Белорусской железной дороги и ЧУП «Гостиница Молодежная». Кроме того, дополнительно выделены площади в размере 0,16 га, из них часть принадлежит Брестскому отделению БЖД и часть — это земли СООО «Вестерн-сервис». Проектом предусмотрен снос пакгауза с железнодорожными путями, здания бывшей товарной конторы и других сооружений, попадающих в территорию застройки. Будут ликвидированы стоянка гостиницы «Молодежная» и площадка СООО «Вестерн-сервис» с принадлежащими обществу зданиями.
Заказчиком строительства здания вокзала и реконструкции улицы Орджоникидзе является УП «УКС города Бреста». Цена вопроса, как подтвердил директор УКС Владимир Сморщек, составляет 115 неденоминированных миллиардов белорусских рублей (11,5 миллиона новыми). Обозначены сроки начала и завершения данного проекта: 2017−2019 годы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По принятой концепции оба вокзала - железнодорожный и новый автомобильный - должны стать единым транспортным комплексом.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии