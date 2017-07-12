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В Гродно мужчина отобрал у 92-летней пенсионерки кошелек: сейчас его разыскивает милиция

13.07.2017 17:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Неизвестный мужчина в Гродно на улице Гоголя отобрал у 92-летней бабушки кошелек. Инцидент произошел 12 июля в 15.40, сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.

Пенсионерка вышла из автобуса на остановке по улице Гагарина. Направлялась домой, при себе была женская сумочка, в которой на самом верху лежал кошелек. По предварительной версии злоумышленник ехал с потерпевшей в одном автобусе и видел, куда бабушка положила бумажник. Подгадав момент, когда рядом никого не было, он подошел к пенсионерке сзади, выхватил из сумки кошелек и скрылся. В портмоне было всего 10 рублей и документы.

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Злоумышленника зафиксировала камера видеонаблюдения магазина по улице Гагарина. К сожалению, качество видео не очень хорошее, однако правоохранители надеются на то, что кто-то узнает вора. Его приметы: на вид 30−40 лет, рост 170−180 см, тёмный короткий волос с залысинами на лбу.

Если вы узнали разыскиваемого человека, сообщите информацию по телефону 8 (029) 589-09-01 или 102.

 
Теги: Гродно
 
 
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енсионерка вышла из автобуса на остановке по улице Гагарина. Направлялась домой, при себе была женская сумочка, в которой на самом верху лежал кошелек. По...

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