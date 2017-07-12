Питалась щавелем, пила воду из канавы. В Светлогорском районе пенсионерка провела в лесу три дня

Пожилая женщина из деревни Большая Людвиновка Светлогорского района три дня провела в лесах и полях. Военным, которые ее нашли, пришлось выносить женщину на руках.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Сын 82-летней Евгении Дмитриевны — Александр Щербин еле справляется с эмоциями:

— Вы, пожалуйста, выразите от моего имени благодарность милиции, военным, соседям нашим за то, что искали мою мамочку, моему руководству, что вошло в положение и отложило поездку. Я ведь дальнобойщик, надо было в рейс срочно на Донбас отправляться, а тут такое.

9 июля пенсионерка направилась из дома в небольшой лесок, что в километре от ее родной деревни, за черникой. Евгения Дмитриевна туда ходила едва ли не каждый день. Сын и соседи по этому поводу не переживали.

Евгения Дмитриевна проевела в лесу 3 дня

— Иной раз приеду в выходные навестить, нет мамы. Я сразу на машину и в этот лесок, она там. Далеко она не ходила, так пойдет, то ягод возьмет, то гриб найдет, — вспоминает Александр.

Но в этот день женщина ушла и не вернулась. Сначала родственники и односельчане искали ее самостоятельно. Когда стемнело, а поиски так и не принесли результатов, обратились за помощью в Светлогорский РОВД.

Милиционеры с местными жителями два дня искали пропавшую. Все тщетно. 12 июля к операции подключились военнослужащие войсковой части 5525.

— Около 15 часов дня, младший сержант Назар Жук совместно с ефрейтором Владиславом Карпенко и рядовым Михаилом Яскевичем обнаружили пенсионерку в поле за три с лишним километра от деревни. За три дня без еды и воды женщина была так ослаблена, что к машине ее пришлось выносить на руках, сообщают подробности в УВД.

Как рассказала сама пенсионерка, на такой дальний поход ее сподвигла встреча с жителем соседней деревни, который рассказал, что за рекой ягод больше. Туда и направилась Евгения Дмитриевна.

Все эти дни женщина питалась щавелем, воду пила из канавы.

— Она у меня ого-го! Войну ребенком прошла, когда немцы спалили деревню их, жила в землянках, питалась тем, что найдет. Думаю, поэтому и сейчас выжила. Хотя, признаться, мы уже на третий день и не надеялись. Одна мысль была — только бы найти! Столько диких животных встретил, пока искал, а она говорит, что за три дня никого не повстречала, — смеется сын пропавшей пенсионерки.