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Додону понравилось белорусское молоко – лучше вина

13.07.2017 17:38 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 июл – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон оценил белорусское молоко в четверг в ходе посещения агрокомбината "Дзержинский", сообщили в эфире телеканала "Беларусь 1".

Додону понравилось белорусское молоко – лучше вина
© Sputnik Андрей Александров
Лукашенко и Додон откроют "Славянский базар в Витебске"

Глава Молдовы находится в Беларуси с официальным визитом, вечером Додон примет участие в торжественной церемонии открытия международного фестиваля "Славянский базар в Витебске".

Перед отъездом в Витебск президент Молдовы успел посетить филиал "Фалько-Агро" ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский", где познакомился с процессом производства молока и попробовал его продукцию.

"Супер! Лучше вина", – сказал Додон после дегустации.

Как сообщили в эфире телеканала, президент Молдовы также поинтересовался секретом успеха белорусского производителя и оценил системы видеонаблюдения, которые используют на ферме.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Президент Молдовы во время визита в Беларусь признал, что белорусское молоко для него лучше вина.

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