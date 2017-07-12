Додону понравилось белорусское молоко – лучше вина

МИНСК, 13 июл – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон оценил белорусское молоко в четверг в ходе посещения агрокомбината "Дзержинский", сообщили в эфире телеканала "Беларусь 1".



© Sputnik Андрей Александров Лукашенко и Додон откроют "Славянский базар в Витебске"

Глава Молдовы находится в Беларуси с официальным визитом, вечером Додон примет участие в торжественной церемонии открытия международного фестиваля "Славянский базар в Витебске".

Перед отъездом в Витебск президент Молдовы успел посетить филиал "Фалько-Агро" ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский", где познакомился с процессом производства молока и попробовал его продукцию.

"Супер! Лучше вина", – сказал Додон после дегустации.

Как сообщили в эфире телеканала, президент Молдовы также поинтересовался секретом успеха белорусского производителя и оценил системы видеонаблюдения, которые используют на ферме.