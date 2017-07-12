Сейчас очень больно и пусто: артисты скорбят о смерти Миансаровой

МИНСК, 13 июл — Sputnik. Российские артисты скорбят о смерти советской исполнительницы Тамары Миансаровой. Соответствующие записи они размещают у себя на страничках в социальных сетях.

"Умерла Тамара Миансарова. Великая певица, мой учитель, мой друг. Все воспоминания о нашей дружбе — потом. Сейчас очень больно и пусто", — написал заслуженный артист России Юлиан.

Станислав Садальский в своем живом журнале разместил в "Живом журнале" запись "Прощай, Тамара…", в которой опубликовал старые фото, на которых он запечатлен с певицей, и написал, что рос на ее песнях.

"Я вырос с ее именем, я пел все ее песни: "Солнечный круг, небо вокруг", "Жил да был черный кот за углом", "Летка-енка", "Руди-руди-руди-рык", "Парасольки" — это все она, Тамара Миансарова", — отметил актер.

Садальский рассказал, что последние годы артистка болела и жила на грани нищеты, но тем не менее никому не жаловалась. Тамара относилась к военному поколению детей, которое знало, что значит — жить плохо, подчеркнул он.

Ефим Шифрин в Facebook опубликовал ролик на ее на песню "Глаза на песке".

Запись с соболезнованиями разместила в Instagram актриса Алика Смехова.

"Сегодня,12 июля, поздно вечером умерла Тамара Миансарова — советская и российская эстрадная певица, профессор РАТИ. Мой педагог по вокалу в пору учебы в ГИТИСе", — написала она.

Легендарная советская артистка, исполнившая такие песни, как "Черный кот", "Топ-топ, топает малыш", Тамара Миансарова скончалась в Москве на 87-м году жизни. Как сообщил ее супруг, это случилось 12 июля поздно вечером в Первой градской больнице, куда певицу госпитализировали накануне с воспалением легких.

Певицу похоронят на Троекуровском кладбище в понедельник, 17 июля.