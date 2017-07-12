ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сейчас очень больно и пусто: артисты скорбят о смерти Миансаровой

13.07.2017 17:30 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 13 июл — Sputnik. Российские артисты скорбят о смерти советской исполнительницы Тамары Миансаровой. Соответствующие записи они размещают у себя на страничках в социальных сетях.

"Умерла Тамара Миансарова. Великая певица, мой учитель, мой друг. Все воспоминания о нашей дружбе — потом. Сейчас очень больно и пусто", — написал заслуженный артист России Юлиан.

Станислав Садальский в своем живом журнале разместил в "Живом журнале" запись "Прощай, Тамара…", в которой опубликовал старые фото, на которых он запечатлен с певицей, и написал, что рос на ее песнях.

"Я вырос с ее именем, я пел все ее песни: "Солнечный круг, небо вокруг", "Жил да был черный кот за углом", "Летка-енка", "Руди-руди-руди-рык", "Парасольки" — это все она, Тамара Миансарова", — отметил актер.

Садальский рассказал, что последние годы артистка болела и жила на грани нищеты, но тем не менее никому не жаловалась. Тамара относилась к военному поколению детей, которое знало, что значит — жить плохо, подчеркнул он.

Ефим Шифрин в Facebook опубликовал ролик на ее на песню "Глаза на песке".

Запись с соболезнованиями разместила в Instagram актриса Алика Смехова.

"Сегодня,12 июля, поздно вечером умерла Тамара Миансарова — советская и российская эстрадная певица, профессор РАТИ. Мой педагог по вокалу в пору учебы в ГИТИСе", — написала она.

Легендарная советская артистка, исполнившая такие песни, как "Черный кот", "Топ-топ, топает малыш", Тамара Миансарова скончалась в Москве на 87-м году жизни. Как сообщил ее супруг, это случилось 12 июля поздно вечером в Первой градской больнице, куда певицу госпитализировали накануне с воспалением легких.

Певицу похоронят на Троекуровском кладбище в понедельник, 17 июля.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Звезды эстрады разных лет соболезнуют в связи с кончиной великой артистки – на своих страницах в соцсетях певицу вспоминают Шифрин, Садальский, Наджиев, Смехова.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Питалась щавелем, пила воду из канавы. В Светлогорском районе пенсионерка провела в лесу три дня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика