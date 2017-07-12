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Глава МВД: Мы не всегда компетентны на уровне первой инстанции
13.07.2017 17:40 — Новости Общества | Tut.by
Правоохранительные органы не всегда компетентны на уровне первой инстанции,
— Действительно, мы не всегда компетентны на уровне первой инстанции, и на это есть много причин, в том числе некая профессиональная неготовность к решению очень сложных, зачастую застаревших вопросов, — рассказал министр.
В ходе приема поднимались различные темы, в том числе о ненадлежащем исполнении обязанностей сотрудниками органов.
— Личные приемы, общение с людьми для сотрудников органов внутренних дел всегда были основной формой получения информации, — заявил Игорь Шуневич.
В качестве примера формализма в работе министр привел случай, когда женщину оштрафовали за парковку на месте для инвалидов. Позже выяснилось, что специальную наклейку на машине просто смыло дождем.
— Работники правоохранительных органов с точки зрения закона поступили правильно, но формально. С такими фактами нужно бороться, — считает глава ведомства.
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По мнению Шуневича, на это есть много причин. В том числе "некая профессиональная неготовность к решению очень сложных вопросов".
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