Глава МВД: Мы не всегда компетентны на уровне первой инстанции

Правоохранительные органы не всегда компетентны на уровне первой инстанции, заявил глава МВД Игорь Шуневич во время личного приема граждан в Совете Министров.



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— Действительно, мы не всегда компетентны на уровне первой инстанции, и на это есть много причин, в том числе некая профессиональная неготовность к решению очень сложных, зачастую застаревших вопросов, — рассказал министр.

В ходе приема поднимались различные темы, в том числе о ненадлежащем исполнении обязанностей сотрудниками органов.

— Личные приемы, общение с людьми для сотрудников органов внутренних дел всегда были основной формой получения информации, — заявил Игорь Шуневич.

В качестве примера формализма в работе министр привел случай, когда женщину оштрафовали за парковку на месте для инвалидов. Позже выяснилось, что специальную наклейку на машине просто смыло дождем.

— Работники правоохранительных органов с точки зрения закона поступили правильно, но формально. С такими фактами нужно бороться, — считает глава ведомства.