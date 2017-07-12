МИНСК, 13 июл — Sputnik. Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) готовит жалобу на решение о штрафе Киеву за нарушение правил при проведении конкурса песни "Евровидение-2017", сообщил в четверг глава организации Зураб Аласания.



© Sputnik Илья Питалев ЕВС оштрафует Украину за недопуск Самойловой на "Евровидение"

Наблюдательный совет Европейского вещательного союза решил оштрафовать Украину за то, что страна приняла не пускать на "Евровидение-2017" российскую певицу Юлию Самойлову, из-за чего РФ пришлось отказаться от участия в конкурсе этого года.

Как заявил глава НОТУ в четверг, сейчас в стране собирают данные разных ведомств Украины, чтобы подготовить общий ответ по поводу ситуации с Самойловой.

"Мы ждем (полную — Sputnik) позицию государства и отправляем протест в наблюдательный совет Европейского вещательного союза. Решение о штрафе принимал наблюдательный совет "Евровидения", теперь мы в высшую инстанцию направляем эту жалобу", — сообщил Аласания.

Сумма штрафа Украины за отказ пускать Самойлову на "Евровидение" может составить 198 тысяч евро.

Самойлову на "Евровидение" отказалась пускать Служба безопасности Украины — за то, что артистка выступала в Крыму . После этой ситуации российский "Первый канал" был вынужден отказаться от трансляции шоу этого года. По оценке ЕВС, инцидент привел к репутационным потерям конкурса.