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Украина хочет обжаловать штраф за "Евровидение"
13.07.2017 17:50 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 июл — Sputnik. Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) готовит жалобу на решение о штрафе Киеву за нарушение правил при проведении конкурса песни "Евровидение-2017", сообщил в четверг глава организации Зураб Аласания.
© Sputnik Илья Питалев
Наблюдательный совет Европейского вещательного союза решил оштрафовать Украину за то, что страна приняла не пускать на "Евровидение-2017" российскую певицу Юлию Самойлову, из-за чего РФ пришлось отказаться от участия в конкурсе этого года.
Как заявил глава НОТУ в четверг, сейчас в стране собирают данные разных ведомств Украины, чтобы подготовить общий ответ по поводу ситуации с Самойловой.
"Мы ждем (полную — Sputnik) позицию государства и отправляем протест в наблюдательный совет Европейского вещательного союза. Решение о штрафе принимал наблюдательный совет "Евровидения", теперь мы в высшую инстанцию направляем эту жалобу", — сообщил Аласания.
Сумма штрафа Украины за отказ пускать Самойлову на "Евровидение" может составить 198 тысяч евро.
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Наказание за отказ пускать на конкурс российскую певицу Юлию Самойлову может составить почти 200 тысяч евро.
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