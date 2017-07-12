Елизавета II открыла новое здание Скотланд-Ярда в Лондоне

МИНСК, 13 июл — Sputnik. Королева Великобритании Елизавета II с супругом приняли участие в торжествах по случаю открытия нового здания Скотланд-Ярда в Лондоне.

Монаршую чету встречали у входа в штаб-квартиру Скотланд-Ярда глава лондонской полиции Крессида Дик и ее заместитель Крейг Маки. Королеве с супругом показали старинные полицейские автомобили, лошадей, которые "служат" в полиции, и провели экскурсию по архиву.

Английские полицейские показали, как работает робот на разминировании подозрительных предметов. Королева и ее супруг встретились с личным составом и руководством полиции.



© AFP/ Alex LENTATI / POOL Герцог Эдинбургский Филипп на открытии нового здания Скотланд-Ярда

Церемония открытия нового офиса Скотланд-Ярда должна была состояться 23 марта нынешнего года, но накануне произошел теракт на Весминстерском мосту, когда грузовик въехал в толпу прохожих, погибло 5 человек. По понятным причинам открытие нового офиса тогда было перенесено.

Елизавета II уже второй раз принимает участие в открытии главного здания Скотланд-Ярда. В прошлый раз она открывала "старое здание" полиции в мае 1967 года.

Новый офис был полностью отремонтирован, в нем обновлена система безопасности. То здание, которое королева открывала полвека назад, было продано за 370 миллионов фунтов стерлингов. Предполагается, что средства от продажи будут направлены на модернизацию экипировки полиции и на увеличение штата сотрудников.