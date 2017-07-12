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Uber пока не будет повышать тарифы на рынке СНГ

13.07.2017 18:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 июл — Sputnik. Сервис Uber не планирует повышать тарифы в ближайшее время в Беларуси и других странах СНГ, сообщила Sputnik представитель компании Светлана Воронина.

Uber и "Яндекс.Такси" в четверг объявили о намерении создать общую компании для работы на рынке онлайн-такси в России, Беларуси и ряде других постсоветских стран.

Uber пока не будет повышать тарифы на рынке СНГ
© AFP/ NICOLAS MAETERLINCK
Uber объединился с "Яндексом" в странах СНГ

"На данный момент мы не планируем повышать тарифы", — заверила Sputnik представитель Uber в странах СНГ.

Представители компании "Яндекс" также подчеркнули, что тарифы меняться в ближайшее время не будут. Сейчас оба сервиса продолжают работать независимо — перед созданием общей компании необходимо получить одобрение всех регуляторов.

"Этот процесс (получения одобрения — Sputnik) может занять от трех до шести месяцев по нашим оценкам. Сейчас мы рассчитываем на создание компании в четвертом квартале этого года", — добавила Воронина.

В Федеральной антимонопольной службе РФ уже заявили о том, что слияние двух компаний может нести угрозу конкурентной среде на рынке такси в России. Белорусское же Министерство антимонопольного регулирования и торговли пока не получало никаких документов ни от "Яндекс.Такси", ни от Uber.

 
Теги: Минск
 
 
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Создание общей компании Uber и "Яндекс.Такси" потребует одобрения ряда регуляторов.

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