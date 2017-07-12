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Публичные слушания пройдут в Беларуси перед выдачей лицензии на эксплуатацию первого энергоблока АЭС
13.07.2017 18:05 — Новости Общества | Tut.by
Публичные слушания пройдут в Беларуси перед выдачей лицензии на эксплуатацию первого энергоблока АЭС в Островце. Об этом сообщила сегодня журналистам заместитель начальника Госатомнадзора Зоя Трафимчик.
Сейчас разрабатывается нормативный правовой акт, который определит условия проведения публичных слушаний. Работу над ним планируется закончить до конца нынешнего года. Беларусь изучает в том числе опыт других стран, которые уже проводили подобные слушания, например, России, Венгрии, планируется рассмотреть канадский опыт.
Предполагается, что БелАЭС подаст в Госатомнадзор документы на лицензирование первого энергоблока в конце июля нынешнего года. По законодательству, на экспертизу документов отводится год, после чего регулятор сможет принять решение касательно выдачи лицензии. О конкретной дате проведения публичных слушаний, которые пройдут перед выдачей лицензии, Госатомнадзор собирается заранее проинформировать на собственном сайте и через СМИ. Место проведения пока тоже не определено — это может быть Минск, Гродно или Островец. На слушаниях смогут присутствовать представители стран-соседей и других государств.
Перед проведением слушаний будет организован сбор вопросов (часть ответов на них прозвучит на слушаниях, ответы на неозвученные вопросы будут подготовлены в письменном виде).
«Проведение таких слушаний является требованием МАГАТЭ, и мы его собираемся выполнить в полной мере. Но в первую очередь мы делаем это для населения своей страны», — отметила представитель Госатомнадзора.
Белорусская АЭС строится по российскому проекту АЭС-2006 в 18 км от Островца (Гродненская область). Она будет состоять из двух энергоблоков ВВЭР мощностью 1200 МВт каждый. Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй — в 2020-м.
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Публичные слушания пройдут в Беларуси перед выдачей лицензии на эксплуатацию первого энергоблока АЭС
На слушаниях смогут присутствовать представители стран-соседей и других государств.
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