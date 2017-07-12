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Публичные слушания пройдут в Беларуси перед выдачей лицензии на эксплуатацию первого энергоблока АЭС

13.07.2017 18:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Публичные слушания пройдут в Беларуси перед выдачей лицензии на эксплуатацию первого энергоблока АЭС в Островце. Об этом сообщила сегодня журналистам заместитель начальника Госатомнадзора Зоя Трафимчик.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Сейчас разрабатывается нормативный правовой акт, который определит условия проведения публичных слушаний. Работу над ним планируется закончить до конца нынешнего года. Беларусь изучает в том числе опыт других стран, которые уже проводили подобные слушания, например, России, Венгрии, планируется рассмотреть канадский опыт.

Предполагается, что БелАЭС подаст в Госатомнадзор документы на лицензирование первого энергоблока в конце июля нынешнего года. По законодательству, на экспертизу документов отводится год, после чего регулятор сможет принять решение касательно выдачи лицензии. О конкретной дате проведения публичных слушаний, которые пройдут перед выдачей лицензии, Госатомнадзор собирается заранее проинформировать на собственном сайте и через СМИ. Место проведения пока тоже не определено — это может быть Минск, Гродно или Островец. На слушаниях смогут присутствовать представители стран-соседей и других государств.

Перед проведением слушаний будет организован сбор вопросов (часть ответов на них прозвучит на слушаниях, ответы на неозвученные вопросы будут подготовлены в письменном виде).

«Проведение таких слушаний является требованием МАГАТЭ, и мы его собираемся выполнить в полной мере. Но в первую очередь мы делаем это для населения своей страны», — отметила представитель Госатомнадзора.

Белорусская АЭС строится по российскому проекту АЭС-2006 в 18 км от Островца (Гродненская область). Она будет состоять из двух энергоблоков ВВЭР мощностью 1200 МВт каждый. Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй — в 2020-м.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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На слушаниях смогут присутствовать представители стран-соседей и других государств.

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