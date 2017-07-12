Максимальные 300 не набрал никто. Как абитуриенты сдали в этом году ЦТ

В РИКЗ озвучили предварительные итоги централизованного тестирования — 2017. На заветную сотку тесты этим летом написали 303 человека. У 292 абитуриентов 100 баллов по одному предмету, у 11 — по двум. Максимальные 300 баллов не набрал никто.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Количество «соток» распределилось так:

Предмет Количество оценок 100 баллов Русский язык 66 Белорусский язык 35 Математика 69 Физика 15 Химия 25 Обществоведение 16 Иностранные языки 49 Биология 18 История Беларуси 19 География 1 Всемирная история (новейшее время) 1

— Среди абитуриентов, получивших сто баллов — 100 выпускников гимназий, 65 — лицеев, 85 — средних школ, 1 — выпускник ссуза, — перечисляет Николай Феськов, директор Республиканского института контроля знаний. — А также 51 выпускник прошлых лет и один абитуриент, который в этом году окончил учреждение образования не в Беларуси.

При этом 82 стобалльника — выпускники из Минска, 87 — из райцентов и 9 из сельских школ.

— Такие результаты говорят о том, что сдать тесты на сто баллов могут выпускники разных типов учебных заведений, — сообщают в РИКЗ. — Причем, как в городе, так и в сельской местности.

Кстати, всего ЦТ в этом году писали 90 125 абитуриентов.