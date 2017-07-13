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Лукашенко на открытии "Славянского базара": Искусство не знает границ, но сближает народы, роднит души и сердца

13.07.2017 22:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» служит благородной цели — укреплению мира и взаимопонимания между народами. Об этом Александр Лукашенко заявил 13 июля на церемонии торжественного открытия XXVI Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», сообщает пресс-служба президента Беларуси.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

Участие в фестивале «Славянский базар в Витебске» представителей из множества стран свидетельствует не только о его популярности, но и о возрастающем авторитете Беларуси в сообществе наций. Глава государства отметил, что праздник искусства и дружбы «Славянский базар» — ровесник суверенной и независимой Беларуси, за эти годы он стал настоящей жемчужиной международного фестивального движения и визитной карточкой страны.

«Здесь, в древнем Витебске, который негласно признан нашей культурной столицей, за четверть века побывали творческие делегации из семидесяти двух государств. И сегодня снова все флаги в гости к нам. Мы радушно принимаем участников и поклонников фестиваля, прибывших из Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Это красноречиво говорит не только о его популярности, но и о возрастающем авторитете Беларуси в сообществе наций», — заявил Александр Лукашенко.

Почетными гостями фестиваля в этот раз стали президент Молдовы, государственный секретарь Казахстана, руководители дипломатических представительств ряда государств. «Искусство не знает границ, оно сближает народы, роднит души и сердца. Под летним витебским небом встречаются многочисленные друзья со всех концов земного шара. Именно ради этого вспыхнула и вот уже более четверти века сияет звезда „Славянского базара“, который впитал в себя сердечность, доброту и величайшее гостеприимство белорусов», — сказал глава государства.

«Это поистине знаковое явление в жизни нашей страны, наших славянских народов, в котором выразительно отражаются события новейшей истории. Вспоминаются времена, когда на постсоветском пространстве рушились вековые устои и людям было не до искусства. Именно тогда мы постарались собрать воедино все творческие силы ради общего дела — духовного возрождения и продолжения лучших традиций, — сказал Александр Лукашенко. — Эту высокую миссию взял на себя наш фестиваль. Он стал настоящим символом единения миллионов людей доброй воли, потому что служит благородной цели — укреплению мира и взаимопонимания между народами, сохранению культурного многообразия и поддержке талантов».

Президент обратил внимание, что с обретением широкой известности консолидирующая роль витебского форума возросла еще больше. «Он в полной мере способствует конструктивному межгосударственному диалогу. Любой иностранный гость, побывавший на нашем фестивале, возвращается в свою страну посланником мира», — отметил Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что высокий международный статус фестиваля ко многому обязывает Беларусь. «Он своеобразное зеркало политики нашей страны в социально-гуманитарной сфере. Поэтому на нем представлено такое разнообразие форм и жанров искусства. Уровень концертов, выставок и спектаклей, творческих встреч неизменно высок, — констатировал президент. — Здесь всегда царит атмосфера свободы творчества и доброжелательности, гарантировано объективное и непредвзятое судейство. Каждый конкурсант имеет возможность проявить талант, продемонстрировать особенности культуры своего родного края, своего народа».

Александр Лукашенко уверен, что и нынешний фестиваль, проходящий под девизом «Звезды над Беларусью», подарит много открытий, станет для молодых исполнителей отличной путевкой в жизнь. «Славянский базар» славится добрыми традициями. Одна из них — чествовать артистов, чьи творчество и общественная деятельность служат укреплению дружбы и сотрудничества между государствами», — заметил он.

В нынешнем году специальной наградой «Через искусство — к миру и взаимопониманию» отмечена замечательная певица, народная артистка Грузии и России Тамара Гвердцители. И впервые в рамках церемонии открытия будет вручен Гран-при победителю Международного детского музыкального конкурса, итоги которого подведены сегодня. «От души поздравляю лауреатов. Когда на таких подмостках сходятся прославленные кумиры и совсем юные дарования, это очень трогательно, это очень символично. Мы становимся свидетелями преемственности ярких традиций сценического мастерства, — заявил глава государства. — Пусть же этот праздник всегда остается эталоном подлинной культуры, живительным источником радости и вдохновения».

Во время торжественного открытия фестиваля президент вручил специальную награду «Через искусство — к миру и взаимопониманию» народной артистке Грузии и России Тамаре Гвердцители, а также Гран-при XV Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2017» Марии Магильной.

Награждение лауреатов и дипломантов конкурса состоялось ранее — днем на гала-концерте. Однако обладательница Гран-при удостоилась чести принять награду из рук президента Беларуси. Вручая заветную статуэтку одаренной могилевчанке, Александр Лукашенко выразил надежду, что в будущем девочка добьется тех же высот, что и народная артистка Грузии и России Тамара Гвердцители.

 
Теги: Витебск
 
 
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"Здесь, в древнем Витебске, который негласно признан нашей культурной столицей, за четверть века побывали творческие делегации из семидесяти двух государств. И...

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