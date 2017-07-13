ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сотрудники МВД не всегда компетентны при исполнении своих обязанностей

13.07.2017 21:19 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Об этом 13 июля сообщил глава МВД Беларуси Игорь Шуневич в ходе приема граждан, и отвечая на их вопросы, передает пресс-служба Совета министров.

Вопросы касались самых разных тем: снова жилых домов, нарушения технологии при укладке асфальта, отселении жителей и другие.

«Действительно, мы не всегда компетентны на уровне первой инстанции», – сказал он. Шуневич признал, что нередко сотрудники МВД не готовы к решению сложных вопросов, относятся к своим обязанностям формально, но с этими проявлениями в органах стараются бороться.

По словам главы МВД, граждане стали реже обращаться в ведомство, тогда как личные беседы и общение эффективнее всего приводят к хорошим результатам.

Напомним, 26 ноября 2016 года экс-начальник ГОВД города Барановичи насмерть сбил женщину, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. В Кричеве на рядовых милиционеров оказывалось давление со стороны начальника. Были также и другие случаи, когда сотрудники милиции вели себя не подобающим образом.

 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом 13 июля сообщил глава МВД Беларуси Игорь Шуневич в ходе приема граждан, и отвечая на их вопросы, передает пресс-служба Совета министров.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Максимальные 300 не набрал никто. Как абитуриенты сдали в этом году ЦТ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика