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Сотрудники МВД не всегда компетентны при исполнении своих обязанностей
13.07.2017 21:19 — Новости Общества | БДГ
Об этом 13 июля сообщил глава МВД Беларуси Игорь Шуневич в ходе приема граждан, и отвечая на их вопросы, передает
Вопросы касались самых разных тем: снова жилых домов, нарушения технологии при укладке асфальта, отселении жителей и другие.
«Действительно, мы не всегда компетентны на уровне первой инстанции», – сказал он. Шуневич признал, что нередко сотрудники МВД не готовы к решению сложных вопросов, относятся к своим обязанностям формально, но с этими проявлениями в органах стараются бороться.
По словам главы МВД, граждане стали реже обращаться в ведомство, тогда как личные беседы и общение эффективнее всего приводят к хорошим результатам.
Напомним, 26 ноября 2016 года экс-начальник ГОВД города Барановичи
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Об этом 13 июля сообщил глава МВД Беларуси Игорь Шуневич в ходе приема граждан, и отвечая на их вопросы, передает пресс-служба Совета министров.
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