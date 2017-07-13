Сотрудники МВД не всегда компетентны при исполнении своих обязанностей

Об этом 13 июля сообщил глава МВД Беларуси Игорь Шуневич в ходе приема граждан, и отвечая на их вопросы, передает пресс-служба Совета министров.

Вопросы касались самых разных тем: снова жилых домов, нарушения технологии при укладке асфальта, отселении жителей и другие.

«Действительно, мы не всегда компетентны на уровне первой инстанции», – сказал он. Шуневич признал, что нередко сотрудники МВД не готовы к решению сложных вопросов, относятся к своим обязанностям формально, но с этими проявлениями в органах стараются бороться.

По словам главы МВД, граждане стали реже обращаться в ведомство, тогда как личные беседы и общение эффективнее всего приводят к хорошим результатам.