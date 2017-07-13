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Хоккейное "Динамо-Минск" проведет день открытых дверей
13.07.2017 23:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 июл — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" проведет день открытых дверей для болельщиков в субботу, сообщили Sputnik в пресс-службе "бело-синих".
"Зубры" вышли из отпуска и начали активно готовиться к десятому сезону Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На этой неделе
"Мы не стали ждать первого матча "зубров" в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги и решили пригласить всех болельщиков уже 15 июля на день открытых дверей", — рассказали в Динамо.
Собеседники агентства отметили, что болельщики смогут посетить утреннюю и вечернюю тренировку команды. Кроме того, у всех желающих будет возможность познакомиться с новым главным тренером "бело-синих" Горди Дуайером.
В "Динамо" уточнили, что утреннее занятие команды начнется в 10:00, а вечернее — в 17:30.
"Раскроем маленький секрет: на всех тренеров команды будут закреплены микрофоны", — сказали в пресс-службе.
Также всех, кто посетит "Минск-Арену", в субботу ждет немало других приятных сюрпризов. Расписание дня открытых дверей на сайте
Напомним,
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В десятом сезоне Континентальной хоккейной лиги минчане стартуют 23 августа домашним матчем с финским "Йокеритом".
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