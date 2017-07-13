МИНСК, 13 июл — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" проведет день открытых дверей для болельщиков в субботу, сообщили Sputnik в пресс-службе "бело-синих".

"Зубры" вышли из отпуска и начали активно готовиться к десятому сезону Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На этой неделе "динамовцы" провели открытую тренировку для журналистов на "Минск-Арене" .

"Мы не стали ждать первого матча "зубров" в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги и решили пригласить всех болельщиков уже 15 июля на день открытых дверей", — рассказали в Динамо.

Собеседники агентства отметили, что болельщики смогут посетить утреннюю и вечернюю тренировку команды. Кроме того, у всех желающих будет возможность познакомиться с новым главным тренером "бело-синих" Горди Дуайером.

В "Динамо" уточнили, что утреннее занятие команды начнется в 10:00, а вечернее — в 17:30.

"Раскроем маленький секрет: на всех тренеров команды будут закреплены микрофоны", — сказали в пресс-службе.

Также всех, кто посетит "Минск-Арену", в субботу ждет немало других приятных сюрпризов. Расписание дня открытых дверей на сайте "Динамо-Минск" .

Напомним, минчане стартуют в КХЛ 23 марта домашним матчем против финского "Йокерита" .