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Хоккейное "Динамо-Минск" проведет день открытых дверей

13.07.2017 23:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 июл — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" проведет день открытых дверей для болельщиков в субботу, сообщили Sputnik в пресс-службе "бело-синих".

Хоккейное "Динамо-Минск" проведет день открытых дверей
© Фото: ХК "Динамо-Минск"
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"Зубры" вышли из отпуска и начали активно готовиться к десятому сезону Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На этой неделе "динамовцы" провели открытую тренировку для журналистов на "Минск-Арене".

"Мы не стали ждать первого матча "зубров" в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги и решили пригласить всех болельщиков уже 15 июля на день открытых дверей", — рассказали в Динамо.

Собеседники агентства отметили, что болельщики смогут посетить утреннюю и вечернюю тренировку команды. Кроме того, у всех желающих будет возможность познакомиться с новым главным тренером "бело-синих" Горди Дуайером.

В "Динамо" уточнили, что утреннее занятие команды начнется в 10:00, а вечернее — в 17:30.

"Раскроем маленький секрет: на всех тренеров команды будут закреплены микрофоны", — сказали в пресс-службе.

Также всех, кто посетит "Минск-Арену", в субботу ждет немало других приятных сюрпризов. Расписание дня открытых дверей на сайте "Динамо-Минск"

Напомним, минчане стартуют в КХЛ 23 марта домашним матчем против финского "Йокерита".

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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В десятом сезоне Континентальной хоккейной лиги минчане стартуют 23 августа домашним матчем с финским "Йокеритом".

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