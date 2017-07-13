Лауреат нобелевской премии Лю Сяобо умер к Китае

МИНСК, 13 июл — Sputnik. Китайский правозащитник-диссидент и лауреат Нобелевской премии мира Лю Сяобо скончался в Китае на 62-м году жизни, сообщили власти города Шэньян.



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Сяобо скончался в Первой больнице Китайского медицинского университета города Шэньян, где проходил лечение после выявления у него последней стадии рака печени.

"Лю Сяобо проходил комплексное лечение, однако его состояние продолжало ухудшаться. 10 июля он был переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии. Лю Сяобо скончался 13 июля в результате истощения некоторых внутренних органов", — говорится в заявлении департамента юстиции города.

Там также отмечается, что "Первая больница Китайского медицинского университета привлекла известных специалистов для проведения диагностики и лечения рака, а также пригласила экспертов из США и Германии для консультаций".

Соболезнования со всего мира приходят семье Сяобо. Так, министр юстиции ФРГ Хайко Маас назвал китайского правозащитника "героем в борьбе за демократию и права человека". Канцлер Германии Ангела Меркель в свою очередь выразила глубокие соболезнования семье "борца за гражданские права и свободу слова".

МИД Франции также скорбит в связи с кончиной Сяобо. Глава французской дипломатии Жан-Ив Ле Дриан заявил, что "мирное усердие (Сяобо — Sputnik) для поддержки свобод и прав человека и демократии останется наследием для будущих поколений".

Как проинформировал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш "глубоко огорчен известием о кончине нобелевского лауреата". Вместе с тем, председатель Нобелевского комитета в Норвегии Берит Ресс-Андерсен заявила, что Китай несет ответственность за преждевременную смерть правозащитника.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон также не остался в стороне и выразил свои соболезнования. Кроме того, он призвал власти в Пекине освободить из-под домашнего ареста его супругу Лю Ся.

Накануне Берлин призвал китайские власти выпустить диссидента Лю Сяобо и его семью на лечение в ФРГ.

Сяобо, с 2009 года (по некоторым данным, с 2008 года) отбывавший тюремный срок по обвинению в "организации в последние годы агитационных действий, направленных на подрыв государственной власти и свержение социалистического строя", был освобожден после того, как у него был обнаружен рак печени последней стадии. Недавно его осмотрели медики из США и Германии и заявили, что правозащитника необходимо сочно перевезти за рубеж для продолжения лечения.

В 2010 году Лю Сяобо была присуждена Нобелевская премия мира за "длительную ненасильственную борьбу за фундаментальные права человека в Китае".