Мальта стала 24-й страной, где легализовали однополые браки

МИНСК, 13 июл — Sputnik. Правительство Мальты одобрило закон, согласно которому в стране стали разрешены однополые браки, передает агентство РИА Новости .



© REUTERS Hannibal Hanschke Парламент Германии разрешил однополые браки

Теперь при регистрации браков стандартное обращение к молодоженам "вы стали мужем и женой" будет заменено на "вы стали супругами".

За принятие законопроекта проголосовали 66 депутатов, против высказался только один.

Закон, легализующий однополые браки, стал возможен благодаря премьер-министру Мальты Джозефу Мускату, который после победы на выборах его партии обещал представить такой законопроект.

Мальта стала 24-й страной, в которой разрешены браки лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Первой в мире стали Нидерланды, там такой закон был принят в 2001 году. Также однополые браки разрешены в Канаде, ЮАР, Аргентине, Мексике, Франции, Дании, Японии, США и других странах.