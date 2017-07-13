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Мальта стала 24-й страной, где легализовали однополые браки
13.07.2017 20:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 июл — Sputnik. Правительство Мальты одобрило закон, согласно которому в стране стали разрешены однополые браки, передает агентство
© REUTERS Hannibal Hanschke
Теперь при регистрации браков стандартное обращение к молодоженам "вы стали мужем и женой" будет заменено на "вы стали супругами".
За принятие законопроекта проголосовали 66 депутатов, против высказался только один.
Закон, легализующий однополые браки, стал возможен благодаря премьер-министру Мальты Джозефу Мускату, который после победы на выборах его партии обещал представить такой законопроект.
Мальта стала 24-й страной, в которой разрешены браки лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Первой в мире стали Нидерланды, там такой закон был принят в 2001 году. Также однополые браки разрешены в Канаде, ЮАР, Аргентине, Мексике, Франции, Дании, Японии, США и других странах.
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Против принятия законопроекта проголосовал лишь один депутат из 67, теперь при регистрации брака молодоженов будут поздравлять как "супругов" а не "мужа и жену".
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