Извинения властей, исчезнувшие чиновники и мусорка за 554 рубля - интересное за вчера

Доброе утро!

Если вы как раз сели завтракать, то знайте: ученые из Гарварда выяснили, что здоровая еда продлевает жизнь — и вот какой рацион они рекомендуют . Проверьте: в вашей тарелке все так?





ВАЖНОЕ

Прекрасная новость: власть повернулась лицом к людям и признала ошибку. Вчера министр архитектуры и строительства согласился , что отмена указа № 585 была преждевременной, принес извинения «определенной категории людей, которая выстраивала свои бюджеты на строительство жилья и ударилась в скалу непонимания». Теперь слово за президентом.

Стало известно, что «Яндекс.Такси» и Uber объединяются в Беларуси (а еще в России, Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии и Казахстане). Как будут работать сервисы — поясняем здесь .

Рассказываем, как вчерашние 11-классники сдали централизованное тестирование — 2017 . Кстати, всего ЦТ в этом году писали 90 125 абитуриентов. Спойлер: 300 баллов не набрал никто.

Два белорусских футбольных клуба играли в квалификационных матчах Лиги Европы. Вот здесь можно прочитать, чем закончился матч минского «Динамо» и македонских «Работничков», а здесь — как сыграли брестское «Динамо» и австрийский «Альтах».

Помните, позавчера конгрессмены от американской Демократической партии выдвинули инициативу об импичменте Дональду Трампу за создание препятствий расследованию вмешательства России в выборы 2016 года? Объясняем на пальцах , грозит ли президенту США импичмент, какова процедура и есть ли другие способы сместить Трампа с его поста.

ПОПУЛЯРНОЕ

Президент довольно часто тасует колоду высокопоставленных чиновников. Мы нашли десять персон, которые в последние несколько лет были на слуху и занимали высокие должности, и узнали, где работают сейчас. Если вам интересно, куда пропали Батура, Тозик, Ермакова — загляните сюда .

Помните, год назад, 13 июля 2016 года, по Минску и области прошел ураган , ставший стал самым разрушительным для белорусских лесов за всю историю страны? Пострадали деревенские дома, парк отдыха, стихия не пощадила даже аэропорт — ветер испортил 8 самолетов. А мы посмотрели, как изменились места, пережившие ураган, год спустя . А еще — поговорили с людьми, которые стали известны после прошлой стихии . Помните, например, мальчика, который плавал в огромной дворовой луже?

Чувствую кого-то мама прибьет Публикация от Анастасия Мелешко (@nastusha_melesh) Июл 13 2016 в 6:01 PDT

Чудеса медицины: врачи 123 дня поддерживали жизнь в теле 21-летней девушки из Бразилии после того, как ее мозг умер после перенесенного инсульта — для того, чтобы выжили двое вынашиваемых ею детей. И у них все получилось !

Вот история еще одного каркасного дома, построенного одной известной фирмой. Построить-то построили, но жить в нем, говорят хозяева, нельзя. И вот в чем дело .





ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Поговорили с опытным акушером-гинекологом о том, как не бояться рожать, когда рожать, где рожать… В общем, обо всем, что связано с родами. Очень интересный текст, не пропустите .

А вы знали, что в Минске появился бутик-конфискат? Это такой магазин, где вместо гвоздей и радиодеталей из привычных конфискатов «Ваш выбор» предлагают Chanel и Gucci. Здесь своих покупателей ждут, например, ведро для мусора Raulph Lauren за 554 рубля 70 копеек и штопор за 1805 рублей. Рассказываем подробности и показываем «элиту» белорусского конфиската .





Пожилая женщина из деревни три дня провела в лесах и полях. Ее нашли военные, вынесли из чащи на руках. Рассказываем, как 82-летнему человеку удалось выжить без воды и еды . «Она у меня ого-го! Войну ребенком прошла, когда немцы спалили их деревню, жила в землянках, питалась тем, что найдет. Думаю, поэтому и сейчас выжила. Хотя, признаться, мы уже на третий день и не надеялись», — вспоминает сын.

И напоследок обязательно посмотрите 20 потрясающих снимков птиц — это просто нельзя пропустить, красота такая ! А еще в Сети появился трейлер фильма о нашей планете — только посмотрите, какое потрясающее видео !





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Кстати. Сегодня пятница, поэтому мы обязательно расскажем вам, что почем на Комаровке в преддверии выходных, а еще — как с минимальными финансовыми и временными затратами добраться до аэропорта Каунаса , ведь Минск-3 вильнюсский закрывают на ремонт. Оставайтесь с нами — будет интересно!

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