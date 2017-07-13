Синоптики обещают, что в Минске до конца этой недели будет дождливая погода. А судя по долгосрочному прогнозу на месяц, настоящее лето мы застанем не совсем скоро. Поэтому мы решили найти в столичных магазинах дождевики, которые при таком раскладе пригодятся. Где искать не только одноразовые накидки из целлофана, но и стильные влагоустойчивые плащи — в нашем материале.





ГУМ, гипермаркеты и магазины одной цены: простые дождевики от 1 до 13 рублей

Первым делом мы идем в ГУМ и находим в хозяйственном отделе простые дождевики из полиэтилена. Они легкие, компактные и дешевые. Выбираем вариант на застежках. Такие есть белые и зеленые. Стоят — по 16−18 рублей. На упаковке написано, что материал дождевика — экологически чистая пленка. Примерять его согласилась покупательница ГУМа, учитель музыки Анна.





— Дождевик я ни разу не покупала, но вспоминаю о нем, когда еду на велосипеде и внезапно начинается дождь. После примерки, думаю, что купила бы себе такой, только на размер меньше. Положила бы его в багажник в велосипеде, чтобы лежал на всякий случай.

Девушка заметила, что в дождевиках практически никто не ходит, потому что красивые найти сложно. А молодежь считает, что это одежда для пожилых людей.

В этом же отделе мы находим совсем дешевые варианты. По факту они представляют собой целлофановый мешок без застежек: пакет до колен с длинным рукавом и капюшоном. Возможно, этот дождевик быстро порвется, но и стоимость его — 1, 74 рубля. Такие дождевики можно увидеть практически в любом супермаркете. Мы их с легкостью нашли в отделе с зонтами в «Короне», Green, Jysk и Euroshop. Их стоимость в среднем 2−3 рубля.





Дальше мы направляемся в Green в ТЦ «Скала». Здесь находим как одноразовые дождевики-пакеты, так и такие крепкие плащи на заклепках на взрослого, как примеряла Анна. Но здесь они стоят по 8−9 рублей. За такую же цену продаются и детские цветные плащи.





Встречаем в одном из отделов молодую маму Алесю с дочкой Сабиной. Мама говорит, что о покупке дождевика для ребенка никогда даже не задумывалась. Хотя маленькой Сабине плащ с рисунками понравился.

— Но вообще для дочки это было бы удобнее, так как дети непоседливые и с зонтом идти устают.





Масс-маркет: стильные дождевики в среднем по 100 рублей

Далее мы ищем в ТЦ «Столица» брендовые дождевики. В Mango бросается в глаза черный лакированный плащ. Примерить его приглашаем школьницу Маргариту, которая днем прогуливается с подругой по торговому центру.

«О, так он и правда нормальный!», — говорят девушки, увидев дождевик. У школьниц дождевик ассоциируется только с папиным огромным плащом для рыбалки.





После примерки Маргарита говорит, что плащ достаточно удобный и такой можно даже на работу в офис надеть.

— Я бы носила такой дождевик. Есть капюшон, плащ подошел бы большое под деловой стиль. Но я не знала, что есть такие симпатичные, а мы с подругой не видели даже ничего другого, кроме мешков.

Стоит такой дождевик уже со скидкой 130 рублей. Внутри нет никакой подкладки, поэтому он достаточно легкий.

Напротив в Vero Moda видим 3 вида курток — в полоску, желтые и голубые. Они достаточно плотные, но при этом легкие и не пропускают влагу. Длина — по бедра.

Примерить молодежные дождевики приглашаем студентку экономического университета Алину. Девушка говорит, что дождевик у нее был только в детстве. Из трех курток Алине больше понравилась желтая.

— Для нашего лета такие куртки — то, что нужно! В полоску немного стесняла движения. А желтый дождевик более свободный и по качеству приятный снаружи. Вообще модели здоровские, действительно, не мешок какой-то. Правда, дороговаты.





Дождевик в полоску стоит на скидке 100 рублей. А желтый, который примеряла Алина — 140. Такая же куртка есть в голубой расцветке.

Рядом в JACK & JONES нам демонстрирует мужские куртки-дождевики консультант Константин. Он сам вызывается показать, как одна из моделей за 160 рублей на нем сидит.





— Я бы сам носил такую куртку. Надевал в дождливую погоду или просто прогуляться. Черная подойдет, а то что для парней нет цветных и светлых курток — это неплохо. Все-таки это не очень практично в дождь, если, например, ехать на велосипеде.

Посмотрите и на другие брендовые дождевики из ТЦ «Замок». Правда, они стоят заметно дороже.









Магазины спортивной одежды: короткие яркие куртки от 80 до 260 рублей

В торговом центре «Замок» на первом этаже можно найти сразу три отдела известных спортивных брендов: Nike, Adidas и Reebok. С верхней одеждой ситуация сложная — в ассортименте в основном майки, байки, шорты и штаны. Легкую женскую куртку мы находим только в Nike.

Консультант сразу говорит: «Она вообще-то идет как дождевик, так что точно не промокните». Такой совсем легкий анорак стоит 149 рублей. Выполнен в двух расцветках — черно-белой и черно-розовой. Приглашаем примерить куртку бывшего редактора из научного института Алесю.





— Я даже не представляю, когда и для чего бы я купила дождевик. Ну вообще интересные модели в магазинах, но все же эта куртка Nike мне больше всех нравится. Я бы ее и так просто носила, но специально покупать что-то от дождя пока не приходится.

Далее за спортивной одеждой идем в магазин Columbia в ТЦ «Скала». Среди всех влагоустойчивых курток консультант подсказывает как выбрать ту, в которой не промокнешь и в ливень. Дождевик должен быть со специальной мембраной, на рукаве будет маркировка «Omni-tech». Тут выбор легких женских и мужских дождевиков довольно большой как по цвету, так и по цене — от 120 до 170 рублей.





В магазине «Спортмастер» на улице Якуба Коласа, кроме водоотталкивающих спортивных курток, мы нашли два вида туристических дождевика-пончо. Один из них достаточно плотный и закрытый, длина — до щиколотки. Есть мужские синие и зеленые, женские — оранжевые. Все дождевики универсального размера. По бокам — заклепки. Стоят такие дождевики по 18 рублей. Еще один плащ-хаки очень плотный, в специальном чехле и только в размере L-XL.





А вот через дорогу в государственном магазине «Спорттовары» специальных плащей искать не стоит: там продаются точно такие же недорогие дождевики, о которых мы писали в первой части.













Итог

Как правило, в дождевиках, которые мы выбрали, в составе только нейлон и полиэстр. Подкладки в плащах и куртках или совсем нет, или она достаточно тонкая. Таким образом, дождевик удобно сложить в рюкзак или в багажник велосипеда. Дешевый и совсем простой до 10 рублей можно найти в гипермаркетах, магазинах одной цены и государственных универмагах. Такие накидки подходят как мужчинам, так и женщинам, но скорее всего прослужат недолго.

А если вы решите купить стильный дождевик в брендовых магазинах, то выбора в цвете будет совсем немного. В лучшем случае вы найдете 1−2 тонкие куртки, которые не будут промокать. Чтобы их отличить от обычных, ищите на этикетке соответствующие пометки. Правда, модные дождевики легче будет выбрать девушкам. Для парней ассортимент таких курток и плащей в столичных ТЦ совсем невелик.