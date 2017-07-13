В фестивальные дни по Витебску ходит экскурсионный транспорт

С 13 июля по Витебску ходит экскурсионный троллейбус № 195. Он курсирует по маршруту «четверки». Пассажиры во время поездки знакомятся с интересными фактами из истории города. Когда троллейбус едет от вокзала в сторону Смоленского рынка, экскурсия ведется на белорусском языке, а в обратном направлении — на русском, сообщили TUT.BY организаторы проекта.



Фото: Игорь Матвеев

Инициатор проекта — замначальника отдела образования, спорта и туризма горисполкома Сергей Воронов. Текст экскурсии написал и озвучил кандидат исторических наук, доцент Денис Юрчак. Идею реализовали при поддержке трамвайно-троллейбусного управления и телерадиокомпании «Витебск».

С 14 июля на четвертый маршрут выйдет еще один экскурсионный троллейбус — № 199.

В дни «Славянского базара» жителям и гостям города также доступна платная автобусная экскурсия по Витебску. Комфортабельный мини-автобус отправляется от драмтеатра ежедневно в 12.00 и 14.30. Стоимость экскурсии — 5 рублей. Проект осуществили управление спорта и туризма облисполкома, автопарк и областной краеведческий музей.

Кроме того, будут еще пешие бесплатные экскурсии. 15 и 16 июля их проведут студенты-историки.

С 11 по 17 июля с 10.00 до 20.00 в Витебске работают три временных туристско-информационных центра. Они расположены на Ратушной площади, улице Пушкина (возле драмтеатра), улице Ильинского. Здесь каждый может познакомиться с достопримечательностями Витебщины и получить необходимую информацию о том, как провести досуг в фестивальном городе.