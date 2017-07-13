Отмена указа №585 - ошибка, Минстройархитектуры инициирует его продление

Об этом сообщил министр архитектуры и строительства Беларуси Анатолий Черный журналистам 13 июля.

Он признал, что отмена с 6 августа указа №585, дающего права молодым и многодетным семьям получать госдотации, была преждевременной.

Глава Минстройархитектуры отметил, что многие люди, которые планировали строительство жилья по своим бюджетам и рассчитывали на помощь государства, оказались в тупике.

Черный признал, что отмена указа №585 была серьезной ошибкой, он заявил, что уже готово обращение к главе государства о продлении действия указа на срок, необходимый для завершения строительства домов, которое было начато до принятия указа №240.

Ведомство инициирует продление указа и выдачи компенсаций до первого квартала 2018 года, и в этот период будет искать источники финансирования для тех людей, которые будут рассчитывать на дотации.

В настоящее время средств хватает, чтобы покрыть запросы претендующих на субсидии, отметил Черный.

Напомним, о принятии указа №240 об адресном субсидировании, отменяющего указ №585, сообщил ранее начальник управления Минстройархитектуры Александр Горваль.

Ранее, в соответствии с указом №585, молодым и многодетным семьям, которые брали на строительство жилья коммерческие кредиты, предоставлялась единовременная дотация в размере 20-50 бюджетов.

С введением в силу адресного субсидирования такие семьи смогут получить господдержку строго в соответствии с очередью нуждающихся.