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Отмена указа №585 - ошибка, Минстройархитектуры инициирует его продление

14.07.2017 08:25 — Новости Общества | БДГ  
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Об этом сообщил министр архитектуры и строительства Беларуси Анатолий Черный журналистам 13 июля.

Он признал, что отмена с 6 августа указа №585, дающего права молодым и многодетным семьям получать госдотации, была преждевременной.

Глава Минстройархитектуры отметил, что многие люди, которые планировали строительство жилья по своим бюджетам и рассчитывали на помощь государства, оказались в тупике.

Черный признал, что отмена указа №585 была серьезной ошибкой, он заявил, что уже готово обращение к главе государства о продлении действия указа на срок, необходимый для завершения строительства домов, которое было начато до принятия указа №240.

Ведомство инициирует продление указа и выдачи компенсаций до первого квартала 2018 года, и в этот период будет искать источники финансирования для тех людей, которые будут рассчитывать на дотации.

В настоящее время средств хватает, чтобы покрыть запросы претендующих на субсидии, отметил Черный.

Напомним, о принятии указа №240 об адресном субсидировании, отменяющего указ №585, сообщил ранее начальник управления Минстройархитектуры Александр Горваль.

Ранее, в соответствии с указом №585, молодым и многодетным семьям, которые брали на строительство жилья коммерческие кредиты, предоставлялась единовременная дотация в размере 20-50 бюджетов.

С введением в силу адресного субсидирования такие семьи смогут получить господдержку строго в соответствии с очередью нуждающихся.

Указ №240 был подписан 4 июля. По словам его инициаторов, он призван корректировать  порядок господдержки на строительство жилья. Государственные адресные субсидии будут предоставляться на уплату части процентов за пользование кредитом на строительство жилья, то есть бюджет будет компенсировать гражданам только проценты по кредиту, а не всю сумму кредита. Кроме того, данный указ отменял действие указа №585, дающего права на госдотации.

 
 
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Об этом сообщил министр архитектуры и строительства Беларуси Анатолий Черный журналистам 13 июля.

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