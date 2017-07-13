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В Гомеле начинается сезон велосуббот
14.07.2017 08:39 — Новости Общества | Tut.by
Первая велосуббота в этом году состоится 15 июля на дороге «Восточный обход», сообщили в ГАИ Гомельской области.
С 14.00 до 18.00 будет закрыто движение для транспорта, и все желающие смогут в это время кататься на велосипедах по проезжей части.
Участок дороги, выделенный для велосипедистов, начнется от пересечения с бульваром газеты «Гомельская праўда» до пересечения Восточного обхода с улицами Каменщикова и Чечерской.
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Первая велосуббота в этом году состоится 15 июля на дороге "Восточный обход". С 14.00 до 18.00 будет закрыто движение для транспорта, и все желающие смогут в течении часов...
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