В Гомеле начинается сезон велосуббот

Первая велосуббота в этом году состоится 15 июля на дороге «Восточный обход», сообщили в ГАИ Гомельской области.





С 14.00 до 18.00 будет закрыто движение для транспорта, и все желающие смогут в это время кататься на велосипедах по проезжей части.

Участок дороги, выделенный для велосипедистов, начнется от пересечения с бульваром газеты «Гомельская праўда» до пересечения Восточного обхода с улицами Каменщикова и Чечерской.