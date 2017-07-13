|
В Гомеле бывшая сотрудница медуниверситета за взятки помогала выигрывать тендеры
14.07.2017 08:38 — Новости Общества | Tut.by
56-летний специалист возглавляла отдел, который курировал хозяйственные вопросы. Когда возникала необходимость в проведении ремонтных работ, обвиняемая занималась формированием условий и рассылкой предложений. Фирмы, которые готовы были отблагодарить за победу, в итоге получали заказ, пишет «
По одному из фактов бывшему руководителю было передано 6 тысяч рублей взамен заключения договора на ремонт студенческого общежития. Своей вины специалист не признала.
Суд приговорил обвиняемую к четырем годам лишения свободы с конфискацией имущества в исправительной колонии общего режима. Она также лишена права занимать определенные должности сроком на пять лет.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По материалам уголовного дела, рассмотренного в суде, специалист помогала фирмам выигрывать конкурсы по выполнению строительных заказов вуза.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии