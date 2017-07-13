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В Гомеле бывшая сотрудница медуниверситета за взятки помогала выигрывать тендеры

14.07.2017 08:38 — Новости Общества | Tut.by  
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56-летний специалист возглавляла отдел, который курировал хозяйственные вопросы. Когда возникала необходимость в проведении ремонтных работ, обвиняемая занималась формированием условий и рассылкой предложений. Фирмы, которые готовы были отблагодарить за победу, в итоге получали заказ, пишет «СБ. Беларусь Сегодня».


По одному из фактов бывшему руководителю было передано 6 тысяч рублей взамен заключения договора на ремонт студенческого общежития. Своей вины специалист не признала.

Суд приговорил обвиняемую к четырем годам лишения свободы с конфискацией имущества в исправительной колонии общего режима. Она также лишена права занимать определенные должности сроком на пять лет.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

 
 
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По материалам уголовного дела, рассмотренного в суде, специалист помогала фирмам выигрывать конкурсы по выполнению строительных заказов вуза.

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