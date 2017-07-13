ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

За рыбалку браконьер из Гомельского района заплатит более 30 тысяч рублей

14.07.2017 08:37 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Добруше при осмотре автомобиля жителя Гомельского района инспекторы природоохраны обнаружили 20 кг рыбы, законность приобретения которой водитель подтвердить не смог, пишет БЕЛТА.


В машине не оказалось ни удочек, ни других орудий лова, зато имелись дополнительный аккумулятор, провода и два преобразователя электротока. Добавив к этим элементам подсак, можно соорудить электроловильное устройство. Как выяснилось, именно таким образом и была выловлена рыба, а недостающую часть системы нелегал спрятал недалеко от места рыбалки — у реки Ипуть вблизи деревни Дубовый Лог.

В ходе разбирательства задержанный признался в добыче рыбы незаконным способом. По данному факту Добрушский РОСК возбудил уголовное дело.

Еще двоих электроудочников госинспекторы обнаружили на реке Припять у деревни Голубица Петриковского района. При задержании браконьеры попытались избавиться от улик и сбросили электроловильное устройство в воду. Тяжелый аккумулятор ушел на дно, а остальные части устройства злоумышленники утопить не успели: провода подсака зацепились за край лодки. Позже со дна реки водолазы извлекли и аккумулятор.


Рыбаки-нелегалы оказались братьями, уроженцами соседней деревни. За незаконное рыболовство с использованием электричества в отношении обоих возбуждено уголовное дело.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еще двоих электроудочников госинспекторы обнаружили на реке Припять у деревни Голубица Петриковского района. При задержании браконьеры попытались избавиться от...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Фестиваль снова принес дождь. Погода в Витебске на выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика