За рыбалку браконьер из Гомельского района заплатит более 30 тысяч рублей

В Добруше при осмотре автомобиля жителя Гомельского района инспекторы природоохраны обнаружили 20 кг рыбы, законность приобретения которой водитель подтвердить не смог, пишет БЕЛТА .





В машине не оказалось ни удочек, ни других орудий лова, зато имелись дополнительный аккумулятор, провода и два преобразователя электротока. Добавив к этим элементам подсак, можно соорудить электроловильное устройство. Как выяснилось, именно таким образом и была выловлена рыба, а недостающую часть системы нелегал спрятал недалеко от места рыбалки — у реки Ипуть вблизи деревни Дубовый Лог.

В ходе разбирательства задержанный признался в добыче рыбы незаконным способом. По данному факту Добрушский РОСК возбудил уголовное дело.

Еще двоих электроудочников госинспекторы обнаружили на реке Припять у деревни Голубица Петриковского района. При задержании браконьеры попытались избавиться от улик и сбросили электроловильное устройство в воду. Тяжелый аккумулятор ушел на дно, а остальные части устройства злоумышленники утопить не успели: провода подсака зацепились за край лодки. Позже со дна реки водолазы извлекли и аккумулятор.





Рыбаки-нелегалы оказались братьями, уроженцами соседней деревни. За незаконное рыболовство с использованием электричества в отношении обоих возбуждено уголовное дело.