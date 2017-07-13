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За рыбалку браконьер из Гомельского района заплатит более 30 тысяч рублей
14.07.2017 08:37 — Новости Общества | Tut.by
В Добруше при осмотре автомобиля жителя Гомельского района инспекторы природоохраны обнаружили 20 кг рыбы, законность приобретения которой водитель подтвердить не смог, пишет
В машине не оказалось ни удочек, ни других орудий лова, зато имелись дополнительный аккумулятор, провода и два преобразователя электротока. Добавив к этим элементам подсак, можно соорудить электроловильное устройство. Как выяснилось, именно таким образом и была выловлена рыба, а недостающую часть системы нелегал спрятал недалеко от места рыбалки — у реки Ипуть вблизи деревни Дубовый Лог.
В ходе разбирательства задержанный признался в добыче рыбы незаконным способом. По данному факту Добрушский РОСК возбудил уголовное дело.
Еще двоих электроудочников госинспекторы обнаружили на реке Припять у деревни Голубица Петриковского района. При задержании браконьеры попытались избавиться от улик и сбросили электроловильное устройство в воду. Тяжелый аккумулятор ушел на дно, а остальные части устройства злоумышленники утопить не успели: провода подсака зацепились за край лодки. Позже со дна реки водолазы извлекли и аккумулятор.
Рыбаки-нелегалы оказались братьями, уроженцами соседней деревни. За незаконное рыболовство с использованием электричества в отношении обоих возбуждено уголовное дело.
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Еще двоих электроудочников госинспекторы обнаружили на реке Припять у деревни Голубица Петриковского района. При задержании браконьеры попытались избавиться от...
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