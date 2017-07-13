Фестиваль снова принес дождь. Погода в Витебске на выходные

Примета витебского июля — на «Славянский базар» всегда идет дождь. В этом году традиция сохранится: фестивальная пятница выдалась дождливой и пасмурной, и синоптики прогнозируют такие же выходные.





В субботу, 15 июля, ночью +12 °С, днем — +14 °С. Облачно, дождь, гроза.

Такой же характер погода сохранит и в воскресенье, 16 июля.

К понедельнику немного распогодится, но зонтики все же носить с собой придется.

Погода в Витебске и области

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