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Фестиваль снова принес дождь. Погода в Витебске на выходные
14.07.2017 08:36 — Новости Общества | Tut.by
Примета витебского июля — на «Славянский базар» всегда идет дождь. В этом году традиция сохранится: фестивальная пятница выдалась дождливой и пасмурной, и синоптики прогнозируют такие же выходные.
В субботу, 15 июля, ночью +12 °С, днем — +14 °С. Облачно, дождь, гроза.
Такой же характер погода сохранит и в воскресенье, 16 июля.
К понедельнику немного распогодится, но зонтики все же носить с собой придется.
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Примета витебского июля - на "Славянский базар" всегда идет дождь. В этом году традиция сохранится: синоптики прогнозируют пасмурные выходные с осадками.
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