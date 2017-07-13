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Шестой автобус будет заезжать в Тельмы

14.07.2017 08:35 — Новости Общества | Tut.by  
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С 17 июля частично изменяется расписание движения автобуса № 6. Городской транспорт по рабочим дням на двух оборотах будет заезжать на остановочный пункт «Тельмы», делая по пути от областной больницы еще одну остановку «Московское шоссе».


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Правда, сей функционал будет доступен только в будние дни и на определенных рейсах. Так, доехать до Тельмов можно будет на рейсе, который отправляется в 6.06 от городской больницы № 1 (прибытие в деревню – в 6.52), а также в 20.10 (прибытие в 20.59). Из Тельмов автобус будет отправляться в 6.55 и 21.04. Дополнительные рейсы появились по обращениям граждан, которые ездят на работу из Бреста в этот населенный пункт и обратно.

 
Теги: Брест
 
 
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Городской транспорт по рабочим дням на двух оборотах будет заезжать на остановочный пункт "Тельмы".

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