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Шестой автобус будет заезжать в Тельмы
14.07.2017 08:35 — Новости Общества | Tut.by
С 17 июля частично изменяется расписание движения автобуса № 6. Городской транспорт по рабочим дням на двух оборотах будет заезжать на остановочный пункт «Тельмы», делая по пути от областной больницы еще одну остановку «Московское шоссе».
Правда, сей функционал будет доступен только в будние дни и на определенных рейсах. Так, доехать до Тельмов можно будет на рейсе, который отправляется в 6.06 от городской больницы № 1 (прибытие в деревню – в 6.52), а также в 20.10 (прибытие в 20.59). Из Тельмов автобус будет отправляться в 6.55 и 21.04. Дополнительные рейсы появились по обращениям граждан, которые ездят на работу из Бреста в этот населенный пункт и обратно.
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Городской транспорт по рабочим дням на двух оборотах будет заезжать на остановочный пункт "Тельмы".
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