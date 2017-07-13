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В Бресте начался ремонт памятника "Стражам границ"

14.07.2017 08:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Проход к монументу со стороны перекрестка Машерова и Ленина закрыли еще летом 2015 года. На прошлой неделе наметилось движение, пишет «Брестская газета».


Пока рабочие выполняют подготовительные работы на условиях договора по подготовке строительной площадки, сообщил «БГ» начальник производственного участка КУП «Бресгорремстройтрест» Валентин Сколейчук. В будущем будут произведены дефектовка и исследование памятника. Нужно проверить бетон, несущую способность, металлический каркас.

«Проект в части демонтажа уже готов. А в части выполнения работ по полному ремонту и восстановлению еще будут проводиться доработки и корректировки. Все зависит от того, насколько можно зацепиться за ту часть, которая останется после демонтажа разрушенных гранитных плит», — пояснил Валентин Викторович.

Поэтому сказать, когда откроется обновленный памятник, пока трудно. Условия и особенности выполнения реконструкции будут продиктованы заключением, которое дадут эксперты.

Памятник «Стражам границ» установлен в Бресте в честь героев-пограничников, погибших в боях за Родину в 1941—1945 годах. Его открыли в 1972-м. В 2001 году на средства, собранные личным составом, ветеранами пограничных войск Беларуси, и другие пожертвования на его базе создали мемориальный комплекс: памятник дополнили восемь барельефов прославившихся в годы войны и послевоенное время пограничников. Летом 2015 года проход к памятнику закрыли, так как он находился в аварийном состоянии и требовал капремонта.

 
Теги: Брест
 
 
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Однако сказать, когда откроется обновленный памятник, пока трудно.

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