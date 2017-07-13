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Лукашенко: авторитет Беларуси растет в сообществе наций

14.07.2017 08:47 — Новости Общества | БДГ  
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Об этом заявил на открытии «Славянского базара» в Витебске президент Беларуси Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что праздник искусства и дружбы «Славянский базар» – ровесник суверенной и независимой Беларуси, за эти годы он стал настоящей жемчужиной международного фестивального движения и визитной карточкой страны.

Витебск негласно признан культурной столицей, в нем уже побывали представители культуры 72 стран. «Мы радушно принимаем участников и поклонников фестиваля, прибывших из Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Это красноречиво говорит не только о его популярности, но и о возрастающем авторитете Беларуси в сообществе наций», – заявил Лукашенко.

На «Славянский базар» в этом году приехали почетные гости из России, Украины и стран Европы, президент Молдовы Игорь Додон, государственный секретарь Республики Казахстан Гульшара Абдыкаликова, дипломаты других государств. Этого. По словам президента, говорит «о возрастающем авторитете Беларуси в сообществе наций».

Лукашенко напомнил, что в постсоветское время, когда «рушились вековые устои и людям было не до искусства», Беларусь смогла собрать «воедино все творческие силы ради общего дела – духовного возрождения и продолжения лучших традиций».

Церемония открытия XXVI Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» состоялась 13 июля. Фестиваль проводится с 1992 года.

 
Теги: Витебск
 
 
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Об этом заявил на открытии «Славянского базара» в Витебске президент Беларуси Александр Лукашенко.

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