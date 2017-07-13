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И врут календари. Прогноз погоды в выходные в Гомеле

14.07.2017 08:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Половина лета позади, а многие так и не ощутили его на вкус. «До сих ни разу не искупались», — жалуется незагорелая молодежь. «Из-за холодных ночей не растут огурцы», — призывают погоду к здравому смыслу дачники. И даже офисные работники просят сделать на пару градусов потеплее. Но, похоже, у лета на этот раз свой никому неизвестный план.


И предстоящие выходные тому подтверждение. В субботу синоптики обещают до +18°, возможны грозы. В воскресенье еще прохладнее — плюс 15°, облачно с прояснениями, местами дожди. Ночью всего +11°.

Погода в Гомеле и области

 
Теги: Гомель
 
 
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Половина лета позади а многие так и не ощутили его на вкус. "До сих ни разу не искупались", - жалуется незагорелая молодежь. "Из-за холодных ночей не растут огурцы", -...

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